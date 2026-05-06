Springer Reisen: Verbindungen nach Milos, Paros & Naxos ab Wien

Neben dem bereits auf www.tip-online.at vorgestellten Charterprogramm ab Graz, Klagenfurt und Linz bietet Springer Reisen Urlauber:innen im Sommer 2026 auch Verbindungen ab Wien an. Die Flüge werden zwischen 30.05. und 19.09.2026 bzw. 06.06. und 19.09.2026 jeweils zweimal wöchentlich (samstags und dienstags) mit SKY express durchgeführt.

Milos

Milos Die Kykladeninsel Milos zählt zu den vielfältigen Zielen Griechenlands. Zentrum ist der Hafenort Adamas mit Tavernen, Cafés und Stränden in der Umgebung. Pollonia im Norden gilt als ruhiger Rückzugsort mit entspannter Atmosphäre. Zu den Highlights der Insel zählen das Küstendorf Klima, die Felslandschaft von Kleftiko, die Strände Sarakiniko – bekannt für seine mondähnliche Landschaft – sowie die Buchten von Papafragas und Firiplaka.

Flug ab/bis Wien mit SKY express: 06.06. – 19.09.2026, 2 x wöchentlich (samstags, dienstags)

Naxos

Die Insel Naxos ist eine Kombination aus abwechslungsreicher Natur und lebendigen Orten – darunter Bergdörfer wie Filoti und Apiranthos, die den ursprünglichen Charakter der Insel widerspiegeln. Auch der kleine Küstenort Moutsouna gilt als Geheimtipp für Ruhe und Authentizität. Die Hauptstadt Naxos Town („Chora“) ist vor allem von venezianischen Bauwerken und engen Gassen geprägt. Beliebte Badeorte sind Agios Prokopios und Agia Anna mit langen Sandstränden und touristischer Infrastruktur sowie der Plaka-Strand, der zu den längsten Stränden der Kykladen zählt. Für Aktivurlauber:innen bietet Mikri Vigla ideale Bedingungen zum Surfen, während der Aliko Beach als ruhiger Naturstrand gilt.

Flug ab/bis Wien mit SKY express: 06.06. – 19.09.2026, 2 x wöchentlich (samstags, dienstags)

Paros

Auch Paros bietet eine Mischung aus charmanten Orten und einer großen Vielfalt an Stränden. Naoussa ist für seinen Hafen und seine Gastronomie bekannt, Parikia als Hauptstadt für historische Architektur und Altstadtgassen. Im Süden gilt Aliki als ruhiger Standort, Lefkes im Inselinneren als traditionelles Bergdorf. Zu den schönsten Stränden zählen Kolymbithres mit markanten Felsformationen, der Golden Beach sowie ruhigere Abschnitte wie Molos oder Faragas.

Flug ab/bis Wien mit SKY express: 30.05. – 19.09.2026, 2 x wöchentlich (samstags, dienstags)

(red)