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nicko cruises kündigt vierte Charity-Kreuzfahrt "Soul & Food" an
Der Kreuzfahrtanbieter veranstaltet im Herbst 2026 erneut eine Charity-Flusskreuzfahrt zugunsten des Mukoviszidose Selbsthilfe e. V. mit Benefizaktionen an Bord.
Vom 23. bis 27. November 2026 lädt nicko cruises Schiffsreisen GmbH zur vierten Ausgabe der Charity-Kreuzfahrt „Soul & Food“ ein. Die Reise führt mit der nickoSPIRIT von Frankfurt über Cochem, Zell, Bernkastel und Koblenz zurück nach Frankfurt und kombiniert Unterhaltung mit sozialem Engagement. Mit Sängerin Annemarie Eilfeld und dem britischen Startenor Paul Potts dürfen sich die Reisenden auf zwei hochkarätige musikalische Gäste freuen. Ergänzt wird das Programm durch persönliche Begegnungen, eine Tombola sowie zwei weitere Überraschungskonzerte.
Ein Teil der Reiseerlöse sowie die Einnahmen aus den Aktionen an Bord kommen dem Mukoviszidose Selbsthilfe e. V. zugute. Unterstützt werden damit Forschungsprojekte sowie Hilfsangebote für Erkrankte und deren Angehörige.
Reisen mit sozialem Zweck
Der Mukoviszidose Selbsthilfe e. V. engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit der genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Neben Informations- und Beratungsangeboten fördert der Verein den Austausch zwischen Betroffenen und setzt sich für Fortschritte in der Forschung ein. Da die Erkrankung bislang nicht heilbar ist, kommt Aufklärung sowie finanzieller Unterstützung besondere Bedeutung zu.
„Mit der Charity-Kreuzfahrt ‚Soul & Food‘ bringen wir Unterhaltung mit sozialem Engagement zusammen“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Dass wir dieses Format bereits zum vierten Mal gemeinsam mit dem Mukoviszidose Selbsthilfe e. V. umsetzen, zeigt, wie nachhaltig wir Betroffene unterstützen und gleichzeitig Aufmerksamkeit für die Erkrankung schaffen können.“ (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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