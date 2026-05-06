G Adventures präsentiert fünf Reisen für digitale Auszeiten

Immer mehr Reisende suchen im Urlaub nicht nur neue Orte, sondern vor allem Abstand vom digitalen Alltag. Ein wachsender Trend, der international als „Deadzoning“ bezeichnet wird, beschreibt das bewusste Abschalten von Smartphone, Social Media und ständiger Erreichbarkeit, um mental zur Ruhe zu kommen und wieder stärker im Moment zu sein.

Auch immer mehr Reisende aus dem DACH-Raum suchen gezielt nach Digital Detox, wie aktuelle Zahlen von G Adventures belegen: 62% der Reisenden nennen Entspannung und Stressabbau als wichtigsten Reisegrund, während 48% gezielt Abstand vom Alltag und digitaler Dauerpräsenz suchen. Auch der aktuelle Bericht „Travel Dreams 2026“ von Amadeus zeigt, dass Reisende verstärkt nach Erlebnissen suchen, die Ruhe, Freiheit und persönliche Begegnungen ermöglichen. Flexible Reiseformate, Naturerfahrungen und authentische Kontakte vor Ort gewinnen dabei an Bedeutung. Ein weiterer spanneder Wert des Reports: 32% der Befragten geben an, sich am lebendigsten zu fühlen, wenn sie ihr Smartphone bewusst beiseitelegen.

Entschleunigung als Reiseerlebnis

G Adventures greift diese Entwicklung auf und stellt fünf Reisen vor, die gezielt auf Entschleunigung und intensive Naturerlebnisse ausgerichtet sind. Die Programme führen unter anderem in abgelegene Regionen in Südamerika, Afrika und Asien.

Die fünf Offline-Reisen im Überblick:

Local Living Ecuador – Amazon Jungle: Inmitten des ecuadorianischen Amazonas erleben Reisende den Alltag einer indigenen Gemeinde, in der Natur und Tradition den Takt vorgeben – ohne Ablenkung durch digitale Reize.

Northern Thailand Hilltribes Trek: Diese 5-tägige Trekkingreise durch Nordthailand verbindet Bewegung, Kultur und Ruhe – im Mittelpunkt steht ein einfacher, entschleunigter Lebensrhythmus.

Antarctica Classic: Kaum ein Ort steht so sehr für Weite und Stille wie die Antarktis. Die Reise führt in eine der abgelegensten Regionen der Erde und ist geprägt von genau dieser Weite und Ruhe.

Patagonia: Turquoise Lakes & Torres del Paine: Diese Tour steht für weite Landschaften und intensive Naturerlebnisse. Die Route führt zu türkisblauen Seen, schroffen Bergmassiven und spektakulären Wanderwegen.

Namibia to Cape Town Overland Safari & Participation Camping: Auf dieser zweiwöchigen Overland-Reise durch Namibia und Südafrika erwarten Reisende weite Landschaften, Lagerfeuerabende und Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften. (red)