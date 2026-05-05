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HX Expeditions startet 130 Jahre Jubiläums-Aktion
HX begeht in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum und bringt zu diesem Anlass das „130 Jahre Jubiläums-Angebot" mit Vorteilen für Gäste und Vertriebspartner auf den Markt.
HX Expeditions hat anlässlich seines 130-jährigen Bestehens eine Jubiläumskampagne gestartet. Die Kampagne soll das Erbe von HX als Pionier der Expeditions-Seereise mit der ersten Fahrt nach Spitzbergen im Jahr 1896 würdigen und Reisende dazu einladen, die Welt mit HX zu entdecken. Passend dazu bietet HX ab sofort das „130 Jahre Jubiläums-Angebot“, das Preisvorteile für Reisende mit einem zusätzlichen Buchungsanreiz für Vertriebspartner:innen kombiniert. Für Gäste, die 2026 mit HX reisen, sind im Rahmen der Aktion außerdem verschiedene Jubiläumselemente vorgesehen. Dazu zählen unter anderem besondere kulinarische Angebote, Veranstaltungen an Bord sowie Erinnerungsstücke.
Buchungsanreiz für Vertriebspartner
Für Neubuchungen im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Juli 2026 erhalten Reisebüros einen Anreiz in Höhe von 130 EUR pro vollständig angezahlter Buchung. Die Aktion gilt für Einzel- sowie namentlich erfasste Gruppenbuchungen im gesamten Destinationsportfolio. „Mit dem Jubiläums-Buchungsanreiz möchten wir diese Partnerschaft aktiv honorieren und unseren Dank für das Vertrauen ausdrücken“, sagt Kimberly Setzermann.
Preisvorteile für Reisen bis 2028
Parallel dazu profitieren Reisende von Preisvorteilen auf ausgewählten Abfahrten. Für Neubuchungen zwischen dem 1. Mai und dem 31. August 2026 werden Ermäßigungen von bis zu 25% oder kostenlose Suite-Upgrades angeboten. Das Angebot gilt für Reisen zwischen 2026 und Anfang 2028. Zu den Zielgebieten zählen unter anderem Alaska, Antarktis, die Galapagos-Inseln, Grönland, Island, die Nordwest-Passage, arktisches Kanada, Norwegen sowie Spitzbergen.
Buchung und weitere Informationen
Weitere Informationen zum Angebot finden Agents unter agentportal.travelhx.com oder sie kontaktieren das Vertriebsteam unter vertrieb.expeditions@travelhx.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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