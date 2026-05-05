Passolution und paxconnect: Neue Funktionen in der paxlounge

Paxconnect und Passolution bauen ihre Partnerschaft weiter aus und bieten Nutzer:innen der paxlounge ab Mitte Mai neue Funktionen, die Reiseinformationen transparenter und effizienter zugänglich machen.

Im Mittelpunkt der vertieften Zusammenarbeit steht eine Schnellübersicht zu Einreisebestimmungen, die direkt in die paxlounge eingebunden wird. Reisebüros erhalten damit einen kompakten Überblick über erforderliche Dokumente wie Visa, Impfungen und weitere Einreisevoraussetzungen. Alle wichtigen Informationen werden übersichtlich dargestellt und erleichtern so die Reisevorbereitung im Beratungsalltag.

Für Nutzer:innen von Passolution Premium wird eine weitere Funktion eingeführt. Sie erhalten die Möglichkeit, individuelle Endkundenlinks direkt in der paxlounge zu generieren und an ihre Kund:innen weiterzuleiten. Reisende erhalten darüber aktuelle Informationen zu ihren Reisen sowie automatische Updates bei relevanten Änderungen der Einreisebestimmungen. (red)