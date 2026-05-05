Oceania Cruises streicht nicht provisionsfähige Preisbestandteile

Oceania Cruises schafft für alle neu veröffentlichten Reisen die nicht provisionsfähigen Anteile der Kreuzfahrtpreise (NCFs – Non-Commissionable Cruise Fares) ab. Damit gelten die Provisionssätze künftig auf den gesamten provisionsfähigen Kreuzfahrtpreis. Die Anpassung betrifft unter anderem neu aufgelegte Routen ab der Sommersaison 2028, der Wintersaison 2028/2029 sowie die Weltreisen 2028 und 2029.

Durch die Änderung erhöhen sich die Verdienstmöglichkeiten von Vertriebspartnern, während Preise und Leistungen für Gäste unverändert bleiben sollen. Der Verkaufsstart für die neuen Saisons ist für Mai und Juni 2026 geplant.

Vertriebspartner im Fokus

Die Entscheidung, die NCFs abzuschaffen, sei laut Nathan Hickman eine gezielte Investition in den wichtigsten Vertriebskanal der Kreuzfahrtmarke. Das Unternehmen vereinfache dadurch die Vergütung der Vertriebspartner, verbessere die Transparenz der Einnahmen und stärke seine Position als Partner für Reisevermittler. "Diese Veränderung dient dazu, den Wert der Vertriebspartner anzuerkennen und sicherzustellen, dass sie direkter am Wachstum beteiligt werden, das sie mitgestalten“, ergänzte Hickman. „Wenn unsere Vertriebspartner erfolgreich sind, ist auch Oceania Cruises erfolgreich – und diese Philosophie wird weiterhin unser partnerschaftliches Handeln prägen.“

Die strategische Anpassung erfolgt in einer Expansionsphase. Oceania Cruises hat kürzlich die Bestellung eines fünften Schiffs der Sonata-Klasse angekündigt und rechnet mit wachsender Nachfrage. Die Maßnahme ist Teil der langfristigen Vertriebsstrategie des Unternehmens, in der Reiseberater:innen als zentraler Bestandteil gesehen werden. „Reiseberater stehen im Zentrum der Wachstumsstrategie von Oceania Cruises – heute und auch langfristig“, so Hickman. (red)