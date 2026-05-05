Mein Schiff 3 nach Werftaufenthalt wieder auf Kurs

Im Mittelpunkt des Werftaufenthalts stand die gezielte Weiterentwicklung des Gästeerlebnisses an Bord. So wurden unter anderem die beiden Themen Suiten, darunter die Taufpaten Suite sowie die Kapitäns Suite, neugestaltet. Neben den Suiten wurden auch die öffentlichen Bereiche sowie das kulinarische Konzept und die Entertainment-Technik an Bord aufgewertet. Ergänzt werden die Maßnahmen durch einen verstärkten Fokus auf Kreislaufwirtschaft während der Werftzeit. Aktuell ist das Schiff im neuen Look bereits wieder im Einsatz und nimmt nun Kurs auf das Fahrtgebiet Norwegen mit seinen Fjordlandschaften ab Bremerhaven.

Zeitgemäßer Look

Im Zuge der Arbeiten wurden mehrere öffentliche Bereiche neugestaltet. Dazu zählt unter anderem die Diamant Bar, die ein überarbeitetes Designkonzept erhalten hat. Darüber hinaus wurden rund 12.500 m² Teppich in verschiedenen Bereichen des Schiffes erneuert, etwa in Bars, Kabinenkorridoren und weiteren öffentlichen Bereichen. Darüber hinaus wurde die Kunst im Ruhebereich des SPAs sowie in einigen Kabinenkategorien an das erneuerte Design angepasst.

Technische Upgrades

Auch im Bereich Entertainment und Veranstaltungstechnik wurde die Mein Schiff 3 im Rahmen des Werftaufenthalts auf den neuesten Stand gebracht. So wurden in mehreren Bereichen die Lautsprecher-Management-Systeme erneuert. Auf dem Pooldeck wurde die Tontechnik vollständig ausgetauscht und durch ein modernes, leistungsfähiges Soundsystem ersetzt. Auch das Theater erhielt ein technisches Upgrade mit einer neuen LED-Wand sowie moderner Beleuchtungstechnik. Zusätzlich wurden bestehende Broadcast- und Satellitensysteme gewartet und modernisiert.

Neues Konzept für Café Lounge

Im gastronomischen Bereich hat die Café Lounge ein neues Konzept erhalten. Im Mittelpunkt steht ein All-Day-Breakfast-Angebot, das bewusst mit klassischen Frühstückszeiten bricht und sich am individuellen Tagesablauf der Gäste orientiert. Die Karte umfasst klassische Frühstücksangebote ebenso wie moderne, gesundheitsbewusste Optionen. Dazu zählen unter anderem frisch zubereitete Sandwiches, Bowls und Porridge-Variationen.

Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Im Rahmen des Werftaufenthalts wurden auch Maßnahmen im Sinne der Kreislaufwirtschaft umgesetzt. In Zusammenarbeit mit Oceancircle wurden Materialien wie Teppiche und Unterlagen recycelt und teilweise wiederverwendet. Insgesamt wurden laut TUI Cruises mehr als 300m³ Material zu neuem Underlay aufbereitet, das anschließend wieder an Bord eingesetzt werden kann.

Darüber hinaus wurden Möbel und Kunstwerke an die Organisation Der Hafen hilft gespendet. Der Transport erfolgte in Zusammenarbeit mit Daimler Truck, die Transportkapazitäten und Fahrer:innen bereitstellten. Die gespendeten Gegenstände wurden zunächst nach Hamburg gebracht und anschließend an soziale Einrichtungen weiterverteilt. (Red)