Discover Airlines führt digitale Menükarte und Vorbestellung ein

Der Ferienflieger bietet seinen Gästen ab sofort die Möglichkeit, Speisen und Getränke vor dem Flug digital einzusehen und Mahlzeiten vorab zu bestellen. Damit führt die Airline die „Culinary Journey“ ein, die innerhalb der Lufthansa Group bereits bei Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines verfügbar ist.

Schrittweise Einführung

Der neue Service wird schrittweise ausgerollt: Vorbestellungen sind zunächst auf Langstreckenflügen ab Frankfurt und München für ausgewählte Speisen in der Business Class möglich. Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen können Gäste in der Economy Class frische Speisen vorab bestellen und sparen dabei 10%.

Die Einsicht in das Menü ist je nach Strecke zwischen 42 und 28 Tagen vor Abflug möglich, die Bestellung bis zu 24 Stunden vor Abflug. Langfristig soll die „Culinary Journey“ weiter ausgebaut und an das Angebot der anderen Airlines der Lufthansa Group angeglichen werden. Der Service ist auch bei Umsteigeverbindungen verfügbar, sofern mehrere Airlines der Gruppe genutzt werden.

Nach Angaben des Unternehmens trägt die Vorbestellfunktion dazu bei, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, da Mengen besser kalkuliert werden können. Ergänzend ist eine Feedback- und Präferenzfunktion integriert, mit der Gäste ihre Erfahrungen teilen und Angaben zu ihren Vorlieben machen können. Der Zugang erfolgt über die App der Lufthansa Group, die Website von Discover Airlines oder über einen Link in der Informationsmail vor dem Abflug. (red)