Hurtigruten steigert 2025 Ergebnis, Umsatz und Gästezahlen

Hurtigruten hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlich verbesserten operativen Ergebnis abgeschlossen. Das EBITDA stieg auf 90,2 Mio. EUR nach 49,8 Mio. EUR im Vorjahr. Die positive Entwicklung sei vor allem auf die hohe Nachfrage und ein weiterentwickeltes Produktangebot zurückzuführen, insbesondere im Signature-Segment. Der Umsatz stieg laut Unternehmensangaben um 12% auf 501,8 Mio. EUR.

Nach der Trennung von HX agiert das Unternehmen als eigenständiger Anbieter von Seereisen und Transport entlang der norwegischen Küste. Zum Angebot zählen unter anderem die klassische Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes sowie sogenannte Signature-Reisen mit weniger Stopps und längeren Liegezeiten, unter anderem nach Spitzbergen und zum Nordkap. Auf Spitzbergen ist das Unternehmen zudem mit landbasierten Angeboten in Longyearbyen vertreten.

Mehr Gäste und enge Partnerschaften

Insgesamt reisten im Jahr 2025 rund 222.000 Gäste mit Hurtigruten. Das entspricht einem Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Auch im deutschsprachigen Raum entwickelte sich das Geschäft 2025 positiv. Der gebuchte Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 10%. Besonders deutlich fiel das Wachstum bei den Signature-Reisen aus, die ein Plus von 32% verzeichneten. Zusätzlich legten die B2B-Buchungen im Umsatz um mehr als 40% zu. Für die kommende Sommersaison erwartet Hurtigruten weiterhin eine hohe Nachfrage.

Zugleich verweist das Unternehmen auf die enge Zusammenarbeit entlang der norwegischen Küste. Rund 600 Partnerunternehmen sind Teil des Netzwerks – von lokalen Ausflugsanbieter:innen bis hin zu Produzent:innen regionaler Lebensmittel.

Nachhaltigkeit mit messbaren Fortschritten

In den vergangenen Jahren hat Hurtigruten ein umfassendes Modernisierungsprogramm für die Flotte umgesetzt und dabei mehr als 150 Mio. EUR investiert. Das Programm wurde 2025 abgeschlossen. Die Flotte umfasst nun zehn Schiffe, davon vier mit Hybridantrieb.

Zum Thema CO₂-Emissionen teilt das Unternehmen mit, dass diese seit 2018 um 29% und die NOx-Emissionen um 69% reduziert wurden. Die Scope-1-CO₂-Emissionen pro verfügbarer Passagier-Kreuzfahrtnacht lagen 2025 bei 108 kg, ein Rückgang von 18% im Vergleich zu 2018. Auch im Bereich Abfallmanagement wurden weitere Fortschritte erzielt. Der Lebensmittelabfall lag 2025 bei 66 g pro Gast, nach 70 g im Vorjahr. Darüber hinaus gibt Hurtigruten an, dass rund 80% der Lebensmittel und 62% der Getränke von Lieferant:innen entlang der norwegischen Küste bezogen werden.

Auch bei alternativen Kraftstoffen setzt das Unternehmen weitere Schritte. Im November 2025 führte Hurtigruten erstmals eine klimaneutrale Reise mit nachhaltigem Biodiesel durch. Zudem wurden im Rahmen des Sea-Zero-Projekts weitere Fortschritte erzielt. Tests in Zusammenarbeit mit SINTEF Ocean in Trondheim sollen die Entwicklung emissionsfreier Schiffe vorantreiben. (red)