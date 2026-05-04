Salzburg Airport feiert im Juni 100-jähriges Jubiläum

Der Salzburg Airport feiert am 20. Juni 2026 sein 100-jähriges Bestehen mit einem ganztägigen Flughafenfest. Gemeinsam mit Partnern aus Luftfahrt, Wirtschaft und öffentlichem Bereich wird ein umfangreiches Programm geboten. Beteiligt sind dabei unter anderem das Bundesheer, Blaulichtorganisationen sowie weitere Akteure.

Besucher:innen können sich auf eine Mischung aus abwechslungsreichem Bühnenprogramm und viel Tradition, gepaart mit einem bunten Kinderprogramm und viel Action am Boden freuen. Zudem ist die Landung eines Airbus A320neo mit speziellem „100 Jahre“-Branding vorgesehen.

Rahmenprogramm und Höhepunkte

Den Auftakt bildet die offizielle Eröffnung auf der ORF-Bühne, die in der Nähe des Festzeltes aufgebaut wird, gefolgt vom feierlichen Einmarsch der Militärmusik und einem Auftritt der Schützen aus der Nachbargemeinde Wals-Siezenheim. Nach den offiziellen Begrüßungen folgt ein buntes Rahmenprogramm – der Flughafen will noch nicht alle Details verraten, zwei Höhepunkte wurden aber bereits angekündigt:

Die Fallschirmspringer des HSV Red Bull Salzburg werden auf einer Rasenfläche im Festgelände mit einer symbolischen Jubiläumsfahne „100 Jahre Flughafen Salzburg“ landen und diese den Ehrengästen auf der Bühne übergeben. Der zweite große Programmpunkt betrifft die direkten Pisten-Nachbarn des Flughafens, Red Bull und die Flying Bulls, die ein Flugdisplay mit zwei Flächenflugzeugen und zwei Hubschraubern planen.

Weitere Infos

Nähere Details zum Fest, die Partner am Festtag und alle weiteren Informationen finden sich unter www.salzburg-airport.com/flughafenfest . Detailprogramme und ein genauer Ablauf der Programmpunkte werden dort Anfang Juni bekanntgegeben. (red)