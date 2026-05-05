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Kneissl gratuliert Gewinnerin des Woman Day Gewinnspiels


Gewinnerin Verena Geyer von der Urlaubswelt Schörfling und Simone Hartl von Kneissl Touristik
Kneissl Touristik hat die Gewinnerin des Woman Day Gewinnspiels bekannt gegeben: Verena Geyer von der Urlaubswelt Schörfling wurde unter den teilnehmenden Vertriebspartner:innen ausgelost.

Das Gewinnspiel zum Woman Day und zur Neugestaltung des Agenturnewsletters „Kneissl Counter Boost“ stieß auf große Resonanz: Zahlreiche Vertriebspartner:innen haben teilgenommen, die Gewinnerin ist Verena Geyer von der Urlaubswelt Schörfling.

Agents lieferten wichtige Impulse

Die starke Beteiligung und die vielen Rückmeldungen übertrafen die Erwartungen von Kneissl-Vertrieb Simone Hartl: „Herzlichen Dank an alle Teilnehmer:innen für das große Interesse und das konstruktive Feedback. Die zahlreichen Rückmeldungen der Agents liefern uns wichtige Impulse, um den Agenturnewsletter ‚Kneissl Counter Boost‘ noch praxisnäher und zielgerichteter zu gestalten. Damit verankern wir die StudienErlebnisReisen von Kneissl Touristik nachhaltig bei den Reisebüros und bieten gleichzeitig gezielte Verkaufsunterstützung.“

Rückfragen und Anmeldung zum „Kneissl Counter Boost“ bei Simone Hartl, Kneissl Touristik: s.hartl@kneissltouristik.at (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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