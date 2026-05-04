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LUX* South Ari Atoll bietet Sonderkonditionen


LUX* South Ari Atoll
Das LUX* South Ari Atoll bietet für den Reisezeitraum 2026/27 eine umfangreiche Buchungsaktion mit Rabatten von bis zu 45%, Verpflegungs-Upgrades sowie einem vergünstigten Wasserflugzeugtarif.

Das LUX* South Ari Atoll auf den Malediven startet ein umfangreiches Sonderangebot: bei Buchung zwischen 1. Mai bis  31. Juli 2026 profitieren Gäste bis Frühjahr 2027 von reduzierten Zimmerpreisen, Verpflegungs-Upgrades sowie vergünstigten Transferkonditionen.

Attraktive Preisvorteile & Upgrade

Im Rahmen des Angebots erhalten Gäste je nach Reisezeitraum unterschiedliche Preisnachlässe. Im Frühzeitraum zwischen Mai und Juli 2026 beträgt die Ermäßigung bis zu 45%. Für spätere Reisezeiträume sind gestaffelte Rabatte von 40%, 35% sowie 30% vorgesehen. Zusätzlich wird in den meisten Zeiträumen ein kostenloses Upgrade von Vollpension auf All-Inclusive angeboten.

Ein weiterer Bestandteil des Angebots sind reduzierte Preise für den Wasserflugzeugtransfer für den Zeitraum Mai bis Oktober 2026.

Buchungs- und Reisezeiträume im Überblick

Das Angebot ist für Buchungen im Zeitraum von 01.05.2026 bis 31.07.2026 gültig. Die Reisezeiträume erstrecken sich bis 12.04.2027 - mit saisonal unterschiedlichen Konditionen, Preisstufen und Regelungen.

Weitere Infos, die genauen Zeiträume und Bedingungen sind in der Datei anbei zu finden. (red) 
LUX* South Ari Atoll - Sonderkonditionen 2026/27

Datei: LUX* South Ari Atoll - Sonderkonditionen 2026/27
Dateigröße ca. 609,42kB


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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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