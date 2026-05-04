LUX* South Ari Atoll bietet Sonderkonditionen

Das LUX* South Ari Atoll auf den Malediven startet ein umfangreiches Sonderangebot: bei Buchung zwischen 1. Mai bis 31. Juli 2026 profitieren Gäste bis Frühjahr 2027 von reduzierten Zimmerpreisen, Verpflegungs-Upgrades sowie vergünstigten Transferkonditionen.

Attraktive Preisvorteile & Upgrade

Im Rahmen des Angebots erhalten Gäste je nach Reisezeitraum unterschiedliche Preisnachlässe. Im Frühzeitraum zwischen Mai und Juli 2026 beträgt die Ermäßigung bis zu 45%. Für spätere Reisezeiträume sind gestaffelte Rabatte von 40%, 35% sowie 30% vorgesehen. Zusätzlich wird in den meisten Zeiträumen ein kostenloses Upgrade von Vollpension auf All-Inclusive angeboten.

Ein weiterer Bestandteil des Angebots sind reduzierte Preise für den Wasserflugzeugtransfer für den Zeitraum Mai bis Oktober 2026.

Buchungs- und Reisezeiträume im Überblick

Das Angebot ist für Buchungen im Zeitraum von 01.05.2026 bis 31.07.2026 gültig. Die Reisezeiträume erstrecken sich bis 12.04.2027 - mit saisonal unterschiedlichen Konditionen, Preisstufen und Regelungen.

Weitere Infos, die genauen Zeiträume und Bedingungen sind in der Datei anbei zu finden. (red)