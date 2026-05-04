Voice4Africa by Kleber Group weitet internationale Aktivitäten aus

Die von Hanna Kleber gegründete Initiative Voice4Africa wird künftig auf weitere Kernmärkte der Tourismus Marketing- und PR-Agentur Kleber Group ausgeweitet, darunter Spanien, UK, Polen und Südafrika. „Mit der Internationalisierung von Voice4Africa wollen wir die Perspektiven auf den afrikanischen Kontinent weiter öffnen und den Tourismus international stärker als verbindende Kraft sichtbar machen – als Motor für Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum sowie für den interkulturellen Dialog“, erklärt Hanna Kleber.

Vielfältig, sicher, zukunftsorientiert

Mit der Expansion verfolgt Voice4Africa das Ziel, die Wahrnehmung afrikanischer Reiseziele im globalen Tourismuskontext breiter aufzustellen. Die aktuelle #AfricaNow-Kampagne von Voice4Africa greift diese Entwicklungen auf und hinterfragt bewusst gängige, oft einseitige Narrative, indem sie Afrika als vielfältigen, selbstbewussten und zukunftsorientierten Kontinent mit einer großen Bandbreite an sicheren Reisedestinationen positioniert.

Mit Fokus auf das Thema „Nachhaltigkeit“ verschafft Voice4Africa dabei insbesondere gemeindebasierten Tourismusprojekten, Frauenförderung, Natur- und Artenschutzinitiativen sowie lokal geführten Tourismusangeboten Sichtbarkeit.

Einbindung in Branchennetzwerke

Voice4Africa ist Gründungsmitglied der Wirtschaftsinitiative ReThinking Africa und beteiligt sich dort an der Positionierung des afrikanischen Tourismussektors im Kontext internationaler Investitionen. Zudem ist die Initiative im Deutscher Reiseverband aktiv, wo Gründerin Hanna Kleber im Auslandsausschuss beratend tätig ist. Darüber hinaus ist Voice4Africa regelmäßig auf internationalen Branchenveranstaltungen wie ITB Berlin oder FITUR vertreten und beteiligt sich dort an Diskussionsformaten zu neuen Afrika-Narrativen im Tourismus.

Außerdem unterstützt die Initiative ausgewählte Charity-Projekte, etwa durch Fundraising-Aktivitäten für lokale Bildungsinitiativen in Zusammenarbeit mit afrikanischen Tourismuspartnern. Für ihre Arbeit wurde Voice4Africa bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem PR Bild Award sowie dem Corps Touristique Award für Völkerverständigung. (red)