GetYourGuide: Großmütter-Tourismus als neuer Reisetrend

Eine von GetYourGuide initiierte internationale Erhebung mit mehr als 8.000 Befragten zeigt einen neuen Reisetrend, der unter dem Begriff „Großmütter-Tourismus“ zusammengefasst wird. Im Zentrum stehen Reiseerlebnisse, bei denen der Austausch mit älteren Menschen sowie gemeinsames Lernen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Besonders spannend ist der Social-Digital-Widerspruch dahinter: Ein Trend, der seinen Ursprung klar in TikTok & Co. hat, führt nicht zu mehr Bildschirmzeit, sondern zu einem wachsenden Bedürfnis nach Offline-Erlebnissen, echten Begegnungen und generationsübergreifendem Austausch.

Nachfrage nach analogen Erlebnissen

Was unter dem Schlagwort #grandmacore auf Social Media begonnen hat, hat sich längst in konkretes Reiseverhalten übersetzt. Statt klassischer Touren stehen zunehmend Formate im Mittelpunkt, bei denen persönliche Weitergabe und Erfahrung im Vordergrund stehen – etwa beim gemeinsamen Kochen, Handwerk oder beim Erzählen von Lebensgeschichten.

Die Zahlen des aktuellen Reports von GetYourGuide belegen diese Erkenntnisse: 76% der Reisenden würden ein Erlebnis mit älteren Guides buchen, 69% bevorzugen es sogar, im Urlaub von älteren Menschen zu lernen statt von jüngeren Generationen. Parallel dazu zeigt sich ein klarer Trend zu analogen Aktivitäten – 96% der Befragten gehen zu Hause regelmäßig Tätigkeiten wie Kochen, Gärtnern oder Handwerken nach. Auch die Buchungszahlen bestätigen den Wandel: Workshops und Kurse sind bei GetYourGuide zwischen 2023 und 2025 um mehr als 250 % gewachsen – deutlich schneller als klassische Sehenswürdigkeiten. Erlebnisse mit älteren Guides legten im selben Zeitraum um 50 % zu.

Kochen mit Rosella, backen mit Catherine

Aus dem unter #grandmacore bekannten Social-Media-Phänomen hat sich inzwischen ein konkretes Buchungsverhalten entwickelt. Statt standardisierter Touren rücken zunehmend Formate in den Vordergrund, bei denen persönliches Erleben und Weitergabe von Wissen im Mittelpunkt stehen.

In Rom etwa kocht die 68-jährige Rosella mit Gästen frische Pasta von Hand. Im Zentrum steht dabei nicht nur die Zubereitung, sondern der gemeinsame Austausch während des Kochens. „Wenn die Gäste ankommen, sind sie oft noch etwas schüchtern. Aber wenn sie gehen, umarmen sie mich“, beschreibt sie die Dynamik der Kurse. In Paris vermittelt die 63-jährige Catherine traditionelle Pâtisserie-Techniken. Über ihre Macaron- und Éclair-Kurse sagt sie: „Ich wollte den Menschen eine wunderbare Erinnerung an Paris geben. Nichts Gekauftes, sondern eine Fähigkeit, ein kleines Stück Pariser Tradition, das sie mit nach Hause nehmen können.“

Offline-Aktivitäten als Ausgleich

Viele dieser Entwicklungen hängen laut Studie auch mit dem übergeordneten Bedürfnis nach Offline-Auszeiten zusammen: Ruhe, Konzentration und das Lernen im persönlichen Austausch. 67% nutzen analoge Aktivitäten demnach gezielt zum Abschalten, fast die Hälfte verbindet sie mit weniger Stress.

Gleichzeitig gewinnen Erlebnisse, bei denen Wissen direkt von erfahrenen Menschen weitergegeben wird, bei der Reiseplanung an Bedeutung. Sie werden mittlerweile als ähnlich wichtig wie Rezensionen oder Empfehlungen bewertet. (red)