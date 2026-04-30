Explora Journeys

Die Aktion gilt für Abfahrten im August 2026 auf den Schiffen EXPLORA I und EXPLORA II und ist bis 26.05.2026 buchbar. Einschiffungshäfen sind unter anderem Piräus (Athen), Fusina (Venedig), Civitavecchia (Rom) und Barcelona. Ergänzt wird das Angebot durch die Promotion „An Invitation to Explora“ mit Preisvorteilen von bis zu 30%. - den anderen bitte die reisebeispiele konkreter und separierter schreiben.

Ausgewählte Reisen im Überblick

Eine siebentägige Reise führt von Piräus (Athen) nach Fusina (Venedig) und findet von 03.08. bis 10.08.2026 statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Syros, Paros und Korfu in Griechenland sowie Hvar und Rijeka in Kroatien. Der Preis startet ab 5.040 EUR pro Person, Kinder reisen in der Suite mit zwei Vollzahler:innen kostenfrei. Mehr Infos

Eine weitere Route verläuft von Civitavecchia (Rom) nach Barcelona und wird von 24.08. bis 31.08.2026 angeboten. Stationen sind unter anderem Neapel, Capri (mit Übernachtung), Calvi auf Korsika, Villefranche-sur-Mer (Nizza), Marseille sowie Mahón auf Menorca. Diese Reise ist ab 4.480 EUR pro Person buchbar, auch hier gilt das „Kids for Free“-Angebot. Mehr Infos

Eine dritte siebentägige Reise führt von Barcelona nach Civitavecchia (Rom) und findet von 31.08. bis 07.09.2026 statt. Zu den Stopps zählen Ibiza (mit Übernachtung), La Goulette (Tunis), Valletta, Giardini Naxos auf Sizilien sowie Sorrent. Die Preise starten ab 4.920 EUR pro Person, Kinder reisen ebenfalls kostenfrei in der Suite mit zwei Vollzahler:innen. Mehr Infos

Weiter Informationen im Flyer anbei. (red)