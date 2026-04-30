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ANA Group erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2025/26
Die ANA Group hat das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr mit Rekordwerten bei Umsatz, Betriebsergebnis und Jahresüberschuss abgeschlossen.
Die japanische ANA Group gab Rekord-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis 31. März 2026 bekannt. Diese sind vor allem auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Reisen nach Japan sowie die Integration von Nippon Cargo Airlines (NCA) zurückzuführen. Der Umsatz lag bei umgerechnet rund 13,575 Mrd. EUR, das operative Ergebnis bei rund 1,16 Mrd. EUR. In Folge der positiven Entwicklung soll die Dividende auf 65 Yen (umgerechnet rund 0,37 EUR) je Aktie erhöht werden. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein weiteres Umsatzwachstum erwartet.
Wachstum im Luftverkehrssegment
Der Luftverkehrsbereich der ANA Group verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum. Getrieben von der steigenden Nachfrage im Inbound-Tourismus und im Freizeitreiseverkehr erhöhte sich der Umsatz im internationalen und nationalen Passagiergeschäft um 12,4%, auch begünstigt durch die erstmalige Vollkonsolidierung von Nippon Cargo Airlines. Trotz gestiegener Treibstoff- und Personalkosten legte das Betriebsergebnis um 11,5% zu. „Das Rekordergebnis im zurückliegenden Jahr unterstreicht die Stärke unseres Kerngeschäfts Flugdienstleistungen und unsere Fähigkeit, auch unter sich ändernden Marktbedingungen erfolgreich zu agieren“, sagte Kimihiro Nakahori, Executive Vice President und Group Chief Financial Officer der ANA Group. „Zwar rechnen wir kurzfristig mit Herausforderungen aufgrund steigender Treibstoffkosten, doch mit unserer flexiblen Betriebsstrategie und der Konsolidierung von NCA können wir unsere Rentabilität aufrechterhalten, die Dividende erhöhen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen.“
Auszeichnungen
Neben den starken Finanzzahlen konnte die Gruppe auch in puncto Servicequalität überzeugen. Zum 13. Mal in Folge vergab das renommierte Luftfahrtbewertungsportal SKYTRAX die begehrte Fünf-Sterne-Auszeichnung an ANA – die höchste Kategorie im internationalen Qualitätsranking für Airlines. Weiterhin wurde die Gruppe zum zweiten Mal nacheinander mit dem APEX-„World Class“-Award geehrt. Einen weiteren Erfolg markierte die erstmalige Verleihung des „Executive Leadership: Asia-Pacific Award“ von FlightGlobal, mit dem die Juroren die Managementstrategie und das Kundenerlebnis der Airline würdigten.
Ausblick auf 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 (April 2026 bis März 2027) erwartet die ANA Group weiteres Wachstum. Prognostiziert wird ein Umsatz von rund 14,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 9,1% entspricht. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen damit, dass sich die derzeit erhöhten Treibstoffkosten im Jahresverlauf normalisieren. Vor diesem Hintergrund wird ein Jahresüberschuss von rund 370 Mio. EUR sowie eine Dividende von 60 Yen je Aktie erwartet. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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