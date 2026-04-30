Linz-Frankfurt: DAT und Lufthansa vereinbaren Codeshare

DAT und Lufthansa haben ein Codeshare-Abkommen für die Strecke Linz–Frankfurt vereinbart, das ab dem 3. Mai 2026 gilt. DAT (Danish Air Transport) führt die Flüge durch, während diese unter Lufthansa-Flugnummern (LH) buchbar sind. Dies ermöglicht verbesserte Umsteigeverbindungen am Drehkreuz Frankfurt sowie eine durchgehende Ticketbuchung.

Markus Achleitner, Wirtschaftslandesrat und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Linz GesmbH sagt dazu: „Üblicherweise dauern Codeshare Verhandlungen mehrere Monate. Ich möchte mich bei der Lufthansa Group dafür bedanken, dass sie diesem Projekt eine sehr hohe Priorität eingeräumt hat und die Vereinbarung mit der DAT so rasch umgesetzt werden konnte.“ Robert Rungholm, Chief Commercial Officer der DAT unterstreicht die Bedeutung der Vereinbarung und sagt:„Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, Codeshare-Partner der Lufthansa Group zu werden. Dies ist nicht nur für die Vermarktung der Frankfurt-Verbindung, sondern auch für uns als Fluggesellschaft ein wichtiger Meilenstein.“

Durchbuchen möglich

Mit der Vereinbarung sind ab sofort bei Umsteigeflügen zwischen Linz und einer der weltweiten Destinationen der Lufthansa (z.B. Linz-Frankfurt-New York) sowohl Linz-Frankfurt als auch der Anschlussflug via Frankfurt unter Flugnummern der Lufthansa buchbar. Zudem ist das Durchbuchen von Anschlussflügen der Lufthansa Group zu Durchgangstarifen möglich. Sowohl das Ausstellen der Bordkarten für die Anschlussflüge als auch das Durchchecken des Gepäcks von Linz bis zum Zielort sind somit gewährleistet. Die weltweiten Anschlussflüge und Durchgangstarife sind ab sofort buchbar. Reine Punkt-zu-Punkt-Flüge (Linz-Frankfurt-Linz) sind wie bisher nur unter der entsprechenden DAT-Flugnummer buchbar. (red)