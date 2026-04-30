Angola gründet Convention Bureau

Das Bureau wird im neuen Angola-Büro der Kleber Group in Luanda aufgebaut und operativ geführt. Es fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Destination, Wirtschaft und internationaler Veranstaltungsindustrie und unterstützt Veranstaltungsplaner:innen, Verbände und Unternehmen bei der Umsetzung von Business-Events im Land.

Unter dem Leitmotiv „The Meeting Room in Africa“ verfolgt Angola das Ziel, Business-Events mit kulturellen und landestypischen Erlebnissen zu verbinden. Parallel dazu investiert das Land in den Ausbau seiner Infrastruktur, darunter ein neues Konferenzzentrum in Luanda mit Kapazitäten für bis zu 3.000 Teilnehmer:innen.

Offizielle Eröffnung des ACB

Die offizielle Eröffnung des ACB findet am 6. Mai 2026 im InterContinental Luanda Miramar statt. Erwartet werden rund 400 Gäste aus Regierung, Wirtschaft und internationaler Eventbranche. Neben dem Präsidenten der Republik Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, nehmen auch der Tourismusminister Márcio de Jesus Lopes Daniel sowie Vertreter:innen der internationalen Veranstaltungswirtschaft teil.

Im Rahmen der Veranstaltung wird das ACB offiziell vorgestellt, ergänzt durch Fachpanels zu globalen MICE-Trends sowie eine abschließende Pressekonferenz zur internationalen Positionierung Angolas im Business-Events-Sektor.

Wachsender MICE-Markt - Ausbau der Infrastruktur

Angola verzeichnet im Bereich Geschäftsreisen aus Europa eine steigende Nachfrage. Die Einreisen stiegen von 45.757 im Jahr 2024 auf 59.750 im Jahr 2025. Der Ausbau des MICE-Sektors wird durch das ACB gezielt unterstützt, unter anderem durch die Vermittlung internationaler Veranstaltungen und die Förderung lokaler Partnerschaften.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung ist der Ausbau der Infrastruktur. Der Dr. António Agostinho Neto International Airport wird als internationales Drehkreuz mit einer Kapazität von bis zu 15 Millionen Passagieren pro Jahr ausgebaut. Ergänzend entsteht in Luanda ein neues Konferenzzentrum im Rahmen des Lundo-Projekts, das künftig Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Teilnehmer:innen ermöglichen soll. Auch der Tourismussektor gewinnt dabei weiter an Bedeutung als Motor für Wachstum, Beschäftigung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. (red)