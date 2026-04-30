TUI Live Erleben-Tour für Starter nach Antalya

Im Rahmen einer TUI Live Erleben-Tour reisten neun Reisebüro-Mitarbeiter:innen von 18. bis 22. April 2026 gemeinsam mit Yoshitaka Nistl, 3rd Party Sales & Key Account Specialist TUI Österreich, nach Antalya. Die Infotour richtete sich gezielt an Einsteiger:innen im Reisebürovertrieb und bot einen praxisnahen Zugang zur Destination sowie Einblicke in ausgewählte Hotelmarken von TUI und in die Welt von Paloma Hotels. Die An- und Abreise erfolgte mit SunExpress ab Wien und Graz.

Einblicke in Hotelportfolio und Destination

Während der fünftägigen Reise übernachteten die Teilnehmer:innen jeweils zwei Nächte im Paloma Finesse sowie im Paloma Grida. Beide Häuser dienten als Ausgangspunkt für ein Programm, das bewusst auf die Besichtigung unterschiedlicher Hotelmarken und Konzepte an der Türkischen Riviera setzte. Ziel war es, einen strukturierten Überblick über das TUI Hotelportfolio in der Region Antalya zu vermitteln und Unterschiede in Positionierung und Angebot sichtbar zu machen. Neben den Paloma Hotels standen unter anderem das TUI Blue Palm Garden sowie der TUI Magic Life Belek auf dem Programm.

Neben den Hotelbesichtigungen bot das Rahmenprogramm zusätzliche Destinationseinblicke. Darunter ein Ausflug zum Manavgat Wasserfall, eine geführte Tour durch die Altstadt von Side sowie ein Cocktail-Workshop im Paloma Grida. Abgerundet wurde das Programm durch die gastronomischen Angebote der Hotels und die Freizeitangebote – dank der guten Wetterbedingungen konnten auch die Wasserparks getestet werden. (red)