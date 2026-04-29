Costa setzt auf komfortable Anreise und individuelle Erlebnisse

Mit einem neuen Charterflug ab Wien nach Genua reagiert das Unternehmen auf den Wunsch vieler Reisender nach einer möglichst stressfreien Anreise. Ulrike Soukop, General Managerin von Costa Kreuzfahrten für Österreich und die Schweiz sagt dazu: „Die Anreise ist ein zentraler Bestandteil des Urlaubserlebnisses und gleichzeitig oft der größte Stressfaktor. Mit unserem Charterflug ab Wien nach Genua, den Austrian Airlines diese Sommersaison für uns fliegt, bieten wir unseren Gästen eine besonders komfortable und verlässliche Lösung zum westlichen Mittelmeer, bei der sie sich um nichts kümmern müssen. So beginnt die Erholung nicht erst an Bord, sondern bereits vor dem Abflug."

Entspannter Reisestart ab Wien

Flug, Transfer und Gepäckservice sind dabei aufeinander abgestimmt, sodass der Übergang von der Anreise zur Einschiffung möglichst reibungslos erfolgt. Vom Flughafen geht es direkt weiter zum Hafen in Savona, dem Ausgangspunkt für Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit Stopps unter anderem in Rom, Barcelona, Marseille oder Palermo.

Der Flug wird von 2. Mai bis 31. Oktober 2026 jeweils samstags in Kooperation mit Austrian Airlines durchgeführt und ist Teil des Fly&Cruise-Konzepts. Abflug in Wien ist um 10:45 Uhr, Ankunft in Genua um 12:15 Uhr. Der Rückflug erfolgt eine Woche später ebenfalls samstags mit Abflug um 13:25 Uhr und Ankunft um 14:55 Uhr in Wien.

Personalisierte Landausflüge

Parallel dazu baut Costa Kreuzfahrten die Individualisierung des Reiseerlebnisses weiter aus. Landausflüge werden gezielt weiterentwickelt und stärker an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Das Ausflugsprogramm wird dazu in vier klar strukturierte Kategorien gegliedert:

See it All – die wichtigsten Highlights komfortabel entdecken

Icons – ikonische Orte mit lokaler Perspektive intensiver erleben

Extraordinary – außergewöhnliche und teils abenteuerliche Erlebnisse

Fun for Family – gemeinsame Entdeckungen für alle Generationen

Damit sollen Gäste die Möglichkeit erhalten, Destinationen im eigenen Tempo und entsprechend ihrer Interessen zu erleben.

Einzigartige Erlebnisse an Bord

Auch das Bordangebot wird weiterentwickelt. Mit den sogenannten „Sea Destinations“ rückt Costa das Erlebnis auf See stärker in den Mittelpunkt. Dabei wird das Meer selbst zur Bühne – etwa durch inszenierte Momente während der Fahrt, besondere Ausblicke oder thematisch gestaltete Erlebnisse zu bestimmten Tageszeiten. Ergänzt wird das Angebot durch ein breites Spektrum an Unterhaltung, Kulinarik und Erholung an Bord der Costa Smeralda. Mehrere Restaurants, Freizeit- und Wellnessbereiche sowie vielfältige Unterhaltungsformate schaffen viele Erlebnisräume für individuelle Momente während der Reise. (red)