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rtk / Raiffeisen Reisen: Türkei in Wolke 19
Destinations-Infos, Netzwerken und Chillen – rtk / Raiffeisen Reisen hatten nicht zu viel versprochen für das Türkei-After Work-Event über den Dächern Wiens.
Gut 80 Reise-Profis hatten sich gestern Abend in Wolke 19 im Ares Tower in Wien eingefunden, um sich über das Reiseland Türkei zu informieren. In luftiger Höhe mit sensationellem Blick auf die Stadt startete das - komplett ausgebuchte - Get together, bevor es zu dem Türkei Wissens-Hub ging. Oliver Bors, der launig durch das Programm führte, und Constanze Danger, beide Reiseland Hamburg, hatten eine hübsche Handvoll an Partnern aufgestellt: Go Turkiye, die offizielle Tourismusorganisation der Türkei, Bentour Reisen, Ela Hotels, Coral Group Hotels, Barut Hotels sowie die Medworld Group of Clinics and Medical Tourism stellten in knackigen Präsentationen ihre Produkt-Highlights vor. Für Raiffeisen Reisen war Geschäftsführer Bernd Knoflach dabei, ebenso wie sein designierter Nachfolger Ingo Kreuziger, der die gelungene Veranstaltung bis ins Detail organisiert hatte – nur das Kochen der türkischen Köstlichkeiten hatte er dem professionellen Catering überlassen. Wien war – neben Düsseldorf und Brüssel - eine von nur drei Stationen der Destinations-Roadshow. Zum krönenden Abschluss spendierte ganz spontan Turkish Airlines zwei Tickets nach Istanbul, die unter den Teilnehmenden verlost wurden. Dem Vernehmen nach waren einige Partner vom Event so begeistert, dass bereits Anfragen an die Location für weitere Events gestellt wurden.
rtk Meine Akademie
Der Bedeutung von Fachwissen am Counter trägt auch die „rtk Meine Akademie“ Rechnung. Die kostenlose Online-Schulung umfasst zahlreiche Kurse vieler Veranstalter und Partner von rtk, der Reisebüro-Kooperation der Raiffeisen Touristik Group. Der große Vorteil dabei ist, dass Interessierte sich jederzeit ein- und wieder ausloggen können, ganz wie es ihre Zeit erlaubt. Darüber hinaus gibt es auch Gewinnspiele mit Reisepreisen, Gadgets und Gutscheinen. (red.)
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Autor/in:
Elo Resch-Pilcik
Herausgeberin / Chefredakteurin
Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.
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