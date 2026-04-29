Muttertag: TUI Musement bietet über 300 Erlebnisse in Österreich

Der Muttertag am 10. Mai rückt für viele Menschen gemeinsame Zeit und persönliche Wertschätzung in den Mittelpunkt. Neben klassischen Geschenken gewinnen dabei Erlebnisse zunehmend an Bedeutung. TUI Musement stellt dafür in Österreich mehr als 300 buchbare Aktivitäten zur Verfügung, die sich an unterschiedlichen Interessen und Anlässen orientieren. Ergänzend bieten TUI Reisegutscheine eine flexibel einlösbare Geschenkoption für gemeinsame Momente.

Vielfältige Erlebnisse in ganz Österreich

Das Angebot von TUI Musement umfasst weltweit zahlreiche Erlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen – von kulturellen Aktivitäten über kulinarische Formate bis hin zu Natur- und Outdoor-Erlebnissen.

In Österreich reicht die Auswahl unter anderem von einem Mozart-Konzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins über eine geführte Tour zur Wiener Kaffeehauskultur bis hin zu aktiven Erlebnissen wie Canyoning im Salzkammergut oder Tandem-Gleitschirmfliegen in Innsbruck. Auch eine Führung durch die Salzwelten Hallein vermittelt Einblicke in die regionale Geschichte des Salzabbaus. Ergänzt wird das Angebot durch Rundgänge, Privattouren und Ausflüge, die Städte und Regionen aus neuen Perspektiven erlebbar machen.

Reisegutscheine als flexible Geschenkidee

Wer sich nicht auf ein konkretes Erlebnis festlegen möchte, kann auf einen TUI Reisegutschein zurückgreifen. Dieser ist flexibel einlösbar und kann für verschiedene Reise- und Erlebnisangebote von TUI sowie TUI Musement verwendet werden. (red)