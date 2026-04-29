Miller Mittwoch: Webinar über Argentiniens Norden

Am 6. Mai um 11:00 Uhr rückt der Norden von Argentinien in den Mittelpunkt – eine Region, die mit außergewöhnlicher landschaftlicher und kultureller Vielfalt überzeugt: von den imposanten Iguazú-Wasserfällen im tropischen Nordosten über die farbenprächtigen Berge der Quebrada de Humahuaca bis hin zu den Weiten der Salinas Grandes und den weinreichen Tälern rund um Cafayate.

Kompaktes Expert:innen Wissen

In dem rund 30-minütigen Webinar zeigt Länderexpertin Gabriele Steur, wie sich diese Vielfalt gezielt in die Kundenberatung integrieren lässt. Im Fokus stehen praxisnahe Routenvorschläge, verkaufsstarke Argumente sowie konkrete Ansätze für unterschiedliche Zielgruppen. Reisebüromitarbeiter:innen erhalten damit kompaktes Fachwissen, das durch die Fragerunde ergänzt wird, in der spezifische Themen vertieft oder individuelle Fragen aus dem Beratungsalltag geklärt werden.

Die Anmeldung zum Webinar ist wie immer kostenlos möglich unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)