Sunny Cars: Dynamische Preisentwicklungen zu Pfingsten

Die Preisentwicklung am Mietwagenmarkt zeigt sich rund um die Pfingstferien 2026 erneut sehr uneinheitlich. Eine aktuelle Analyse von Sunny Cars verdeutlicht, dass sich Tarife je nach Zielgebiet in Europa und in Fernreisezielen wie den USA unterschiedlich entwickeln. Während einzelne Destinationen spürbar günstiger werden, ziehen andere deutlich an – teilweise sogar innerhalb eines Landes mit deutlichen regionalen Unterschieden.

„Ähnlich wie bei den Osterferien liegt Pfingsten früh in der Saison. Viele Zielgebiete befinden sich noch nicht im Hochsommerpreisniveau, gleichzeitig entwickeln sich Nachfrage und Preise sehr unterschiedlich“, erklärt Sunny-Cars-Geschäftsführer Thorsten Lehmann.

Durchschnittspreise für die Pfingstferien 2026

Ende Mai nutzen viele Reisende die Pfingstferien für einen Kurztrip oder einen längeren Urlaub im europäischen Ausland. Im Vergleich zählen Griechenland und Spanien in dieser Zeit aktuell zu den günstigsten Mietwagenzielen. In Griechenland liegt der durchschnittliche Tagespreis bei rund 19 EUR, Spanien bei etwa 25 EUR. Deutlich darüber bewegen sich Portugal mit rund 28 EUR sowie Italien mit etwa 46 EUR pro Tag. Auch das Fernreiseziel USA zeigt ein differenziertes Bild mit Tagespreisen zwischen rund 41 EUR in Los Angeles und etwa 46 EUR in Miami.

Top-Zielgebiete: Folgende Zielgebiete verzeichnen aktuell die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Portugal Griechenland Italien USA

Vergleich - Wochenpreise für einen Kleinwagen

Im Wochenvergleich zeigen sich innerhalb Europas deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Destinationen (Zeitraum 23.-30.05.26, Preisanalyse vom 28.04.26). In Spanien liegen die Preise je nach Region zwischen 127 EUR auf Gran Canaria und 256 EUR auf Mallorca. Während Málaga mit 159 EUR und Barcelona mit 236 EUR im mittleren Bereich liegen, bewegt sich Ibiza ebenfalls bei rund 236 EUR. Insgesamt zeigt Spanien damit ein heterogenes, aber teilweise leicht günstigeres Preisniveau als im Vorjahr.

Portugal präsentiert sich ebenfalls regional unterschiedlich: Während Lissabon mit 185 EUR und Porto mit 183 EUR im ähnlichen Bereich liegen, ist der Mietwagen an der Algarve in Faro mit 155 EUR deutlich günstiger. Madeira bildet mit 377 EUR das obere Ende des Preisniveaus innerhalb des Landes.

In Griechenland fällt der Preisrückgang besonders deutlich aus. Athen liegt bei 138 EUR pro Woche, Mykonos bei 163 EUR – jeweils deutlich unter den Vorjahreswerten und damit klar im günstigeren Segment des europäischen Vergleichs.

Italien zeigt sich hingegen als eines der hochpreisigeren Ziele. Rom liegt bei 303 EUR, Neapel bei 339 EUR, während Sizilien mit Palermo 411 EUR und Olbia auf Sardinien 408 EUR erreichen und damit das obere Preissegment markieren.

Auch in den USA bleibt das Bild dynamisch: Los Angeles liegt bei 328 EUR, San Francisco bei 325 EUR und Miami bei 369 EUR pro Woche. Während sich Kalifornien im Vergleich zum Vorjahr leicht verbilligt hat, zeigt Miami einen moderaten Preisanstieg. (red)