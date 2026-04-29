Coral Travel verlängert Flex-Tarif-Aktion erneut

Der Flex4KISS-Tarif ist weiterhin bei Coral Travel-Neubuchungen automatisch inklusive und ohne Aufpreis enthalten. Die Aktionsverlängerung gilt für Neubuchungen bis einschließlich 28. Mai 2026. Das Angebot gilt für Pauschalreisen sowie für Nur-Hotel-Buchungen von Coral Travel. Ausgenommen sind Buchungen mit Linienflügen.

Kostenfrei stornieren oder umbuchen

Mit dem inkludierten Flex4KISS-Tarif profitieren Kund:innen von flexibleren Buchungsbedingungen, ohne zusätzliche Kosten einplanen zu müssen. Konkret ist eine kostenfreie Stornierung bis 22 Tage vor Abreise möglich. Alternativ kann eine Umbuchung zum jeweils aktuellen Tagespreis vorgenommen werden. Unabhängig von der Aktion ist der Tarif regulär für 29 EUR pro Erwachsenen buchbar, während er für Kinder kostenfrei bleibt. (red)