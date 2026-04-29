LMX verlängert kostenfreie Stornierung bis Mitte Mai

LMX Touristik hat die bestehenden Flexibilitätsregelungen für Zielgebiete mit aktueller Reisewarnung angepasst und verlängert die Möglichkeit zur kostenlosen Stornierung nun bis einschließlich 15. Mai 2026 (Abreisedatum). Die Regelung gilt für alle Destinationen, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Weitere Infos & Updates

Für Abreisen nach diesem Stichtag behält sich der Veranstalter eine erneute Bewertung der Situation vor. Entscheidungen sollen dabei kurzfristig und lageabhängig getroffen werden.

Reisebüros werden gebeten, entsprechende Kundenanfragen direkt mit den aktuellen Informationen zu beantworten oder bei Bedarf den Vertrieb von LMX Touristik zu kontaktieren. Weitere Infos und Updates unter: www.lmx-agent.com/de/wichtige-vertriebsinformation-lage-im-nahen-osten (red)