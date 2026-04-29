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LMX verlängert kostenfreie Stornierung bis Mitte Mai


Foto: shutterstock / mohdizuan
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Situation im Nahen Osten verlängert LMX Touristik die gebührenfreie Flex-Aktion bis 15. Mai 2026.

LMX Touristik hat die bestehenden Flexibilitätsregelungen für Zielgebiete mit aktueller Reisewarnung angepasst und verlängert die Möglichkeit zur kostenlosen Stornierung nun bis einschließlich 15. Mai 2026 (Abreisedatum). Die Regelung gilt für alle Destinationen, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Weitere Infos & Updates

Für Abreisen nach diesem Stichtag behält sich der Veranstalter eine erneute Bewertung der Situation vor. Entscheidungen sollen dabei kurzfristig und lageabhängig getroffen werden.

Reisebüros werden gebeten, entsprechende Kundenanfragen direkt mit den aktuellen Informationen zu beantworten oder bei Bedarf den Vertrieb von LMX Touristik zu kontaktieren. Weitere Infos und Updates unter: www.lmx-agent.com/de/wichtige-vertriebsinformation-lage-im-nahen-osten (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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