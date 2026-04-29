G Adventures verstärkt Vertrieb im DACH-Raum

Der Erlebnisreisespezialist G Adventures baut seine Vertriebsstruktur im deutschsprachigen Raum weiter aus: Mit Davide Randazzo und Lucas Stephan erweitern zwei neue Global Purpose Specialists (GPS) das Team. Beide fungieren als zentrale Ansprechpartner für Reisebüros und Reiseberater:innen und unterstützen bei der Entwicklung von Vertriebspotenzialen sowie bei verkaufsfördernden Maßnahmen. Mit den Neuzugängen unterstreicht das Unternehmen seine strategische Ausrichtung auf Wachstum im DACH-Raum. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach authentischen, nachhaltig konzipierten Reiseerlebnissen in kleinen Gruppen. Die beiden neuen Regionalverkaufsleiter berichten an Brian Young, der aktuell die strategische Leitung in der Region innehat.

Die Aufgabenbereiche sind klar verteilt: Während Davide Randazzo künftig das Partnernetzwerk in Süddeutschland und der Schweiz betreut, ist Lucas Stephan für Nord- und Zentraldeutschland sowie Österreich verantwortlich. Neben der klassischen Vertriebsarbeit liegt ein Fokus ihrer Tätigkeit auch auf der Vermittlung des Reiseportfolios sowie des Gemeindetourismus-Ansatzes von G Adventures.

Erfahrung im internationalen Vertrieb

Davide Randazzo bringt umfassende Erfahrung im internationalen Reisevertrieb mit. In verschiedenen leitenden Positionen war er maßgeblich am Aufbau strategischer Partnerschaften beteiligt und hat neue Vertriebsansätze entwickelt. Zuvor war er unter anderem bei Urlaubsguru tätig, wo er den Markteintritt in Italien mitgestaltete. In seiner neuen Rolle möchte er insbesondere das Partnernetzwerk weiter ausbauen und nachhaltige Reiseformen stärker positionieren.

Auch Lucas Stephan verfügt über fundierte Branchenkenntnisse. Er wechselt von Chamäleon Reisen, wo er im Vertrieb tätig war und sowohl Reisebüros als auch Direktkund:innen betreute. Weitere Erfahrungen sammelte er beim Online-Reiseplaner Tourlane. In seiner neuen Funktion will Stephan gemeinsam mit Partnern die Bekanntheit der Marke weiter steigern und den Fokus auf Erlebnisreisen mit lokalem Mehrwert stärken.

Verstärkung auch im Marketing

Unterstützt wird das Team zusätzlich durch Anna Penkert, die neu im europäischen Marketingteam tätig ist. Sie bringt Erfahrung aus der Tourismusbranche mit, unter anderem von Celebrity Cruises, und unterstützt künftig die Marketingaktivitäten sowie die Zusammenarbeit mit Agenturpartner:innen in Europa. (red)