Vor über 25 Jahren waren Online-Buchungen noch Zukunftsvision, Digitalisierung galt in der Reisebranche vielfach als Experiment. Heute gehören der Vergleich von Flügen und Hotels sowie die Online-Buchung von Reisen zum Alltag. Mit dem Projekt „¼ Jahrhundert Digitalisierung im Tourismus“ blickt der Verband Internet Reisevertrieb e. V. (VIR) auf diese Entwicklung zurück und beleuchtet die Hintergründe des Wandels.

Von analogen Prozessen zur Online-Buchung

Vor rund 40 Jahren wurden touristische Daten noch per Lochstreifentelex übertragen. Die Prozesse waren entsprechend aufwendig und wenig effizient, markierten jedoch den Ausgangspunkt einer Entwicklung, die die Reisebranche nachhaltig verändern sollte. Mit der Einführung des Internets wagten um die Jahrtausendwende die ersten Online-Buchungsportale den Schritt ins Netz. Sie eröffneten neue Vertriebswege und veränderten den Markt nachhaltig, auch wenn die Branche anfangs noch zögerlich reagierte. „Beim Blick zurück erstaunt mich, dass in der damaligen Zeit insgesamt eher eine Behäbigkeit in der Digitalisierung der Branche vorherrschte – aber mit der Verbreitung des Internets kam wirklich Schwung rein“, so Kai Sannwald, Gründer und Geschäftsführer von Sunny Cars.

Technologische und persönliche Meilensteine

Das Projekt „¼ Jahrhundert Digitalisierung im Tourismus“ greift diese Entwicklung auf und stellt neben technologischen Meilensteinen auch persönliche Erfahrungen aus der Branche in den Mittelpunkt. Über die Website des VIR sowie in Podcast-Folgen, die in Kooperation mit travelholics_media entstehen, werden Einblicke in die frühen Phasen der digitalen Transformation gegeben. Dabei stehen konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag ebenso im Fokus wie unternehmerische Entscheidungen, die zur Weiterentwicklung der Branche beigetragen haben.

Ergänzend wurde ein Booklet veröffentlicht, das erste Entwicklungen dokumentiert. Dazu sagt Michael Buller, Vorstand des VIR: „Die Geschichten zeigen, wie viel Mut, Neugier und Unternehmergeist hinter der Entwicklung der digitalen Touristik stehen.“ Link zum Booklet HIER

Die Veröffentlichung der Inhalte erfolgt schrittweise über das Jahr hinweg. Neben der Website stehen die Beiträge auch im Podcast-Format unter dem Titel „25 Jahre Digitale Touristik“ zur Verfügung. Link zu den Podcast-Folgen HIER (red)