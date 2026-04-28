TLT Urlaubsreisen Jahrestagung 2026 in Albanien

Vom 26. bis 29. April präsentieren das Team unter der neuen Dachmarke „ReiseBeratung – Powered by TUI“ rund um Geschäftsführer André Repschinski sowie etwa 35 Sortimentspartner ihre Highlights für das laufende Jahr und richten den Blick auf den kommenden Sommer und darüber hinaus. Die gemeinsame Anreise erfolgte im Rahmen eines eigens organisierten Sonderflugs mit Discover Airlines von Frankfurt nach Tirana.

Neben den strategischen Inhalten bietet die Jahrestagung auch Raum für persönlichen Austausch und Vernetzung innerhalb des Netzwerks. Ergänzend stehen Programmpunkte in der Destination Albanien auf dem Programm, die den Teilnehmer:innen Einblicke in das Reiseziel ermöglichen. Zudem werden langjährige Partner:innen für ihre Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025

Im Rahmen des Eröffnungsplenums blickt TLTU-Chef André Repschinski auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Mit einem Umsatz von mehr als 180 Mio. EUR und einem Wachstum von 16% gegenüber dem Vorjahr setzt das Unternehmen seinen positiven Kurs fort. „Dieses Ergebnis ist vor allem dem außergewöhnlichen Engagement unserer Berater:innen zu verdanken, die täglich mit hoher Kundennähe arbeiten. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Nachfrage nach persönlicher Reiseberatung weiterhin sehr hoch ist“, so Repschinski.

Expansion nach Österreich

Auch strukturell wächst das Netzwerk weiter. Seit Jänner 2026 ist TLTU in Österreich aktiv, aktuell gehören bereits sechs Beraterinnen aus Österreich dazu. Insgesamt wurde das Netzwerk im vergangenen Jahr um rund 80 mobile Reiseprofis erweitert. „Es freut mich besonders, dass wir in diesem Jahr erstmals auch Kolleginnen aus Österreich bei der Jahrestagung begrüßen können. Das zeigt, wie sich unser Netzwerk zunehmend international entwickelt“, so Repschinski.

Im Mittelpunkt der Tagung steht zudem die neue Dachmarke „ReiseBeratung – Powered by TUI“, mit der die persönliche Beratung im Reisevertrieb klarer positioniert werden soll.

Drei strategische Wachstumsfelder

Ein zentrales Thema der Jahrestagung ist die weitere strategische Ausrichtung. Dabei definiert TLTU drei Wachstumsfelder, mit denen sich das Unternehmen gezielt vom Onlinemarkt abheben will.

Im Kreuzfahrtsegment verzeichnet der mobile Vertrieb bereits ein zweistelliges Wachstum. Unter dem Label RB mycruise werden verschiedene Maßnahmen gebündelt, darunter eine eigene Cruise Academy, exklusive Schiffsbesichtigungen sowie Eventformate. Zusätzlich wurde ein Bonusprogramm für Vertriebspartner vorgestellt, um die Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Im Luxussegment setzt TLTU verstärkt auf Qualifizierung und Spezialisierung. Mit RB myluxury wurde eine eigene Akademie etabliert, die Reiseberater:innen durch Schulungen, Vorträge und Coachings gezielt auf die Anforderungen dieses Segments vorbereitet. Ergänzende Roadshows sollen dieses Angebot weiter vertiefen.

Ein dritter Fokus liegt auf dem Ausbau von Gruppenreisen. Unter RB mytours entwickelt das Unternehmen eigene, exklusiv konzipierte Reisen, unter anderem in Zusammenarbeit mit Gebeco. Perspektivisch ist auch eine Ausweitung mit weiteren Partnern geplant, um das Portfolio weiter zu differenzieren. (red)