Rax-Seilbahn startet in die Jubiläumssaison 2026

Nach erfolgreich abgeschlossenen Revisionsarbeiten nimmt die Rax-Seilbahn am 1. Mai 2026 wieder ihren täglichen Betrieb auf. Gleichzeitig markiert der Saisonstart den Auftakt in ein besonderes Jahr: Die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Seit 1926 verbindet sie den Ort Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax mit dem Rax-Plateau der Raxalpe. Im Jubiläumsjahr steht das gemeinsame Naturerlebnis im Mittelpunkt. Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm, das Wandererlebnisse, Kulinarik und Kultur am Berg miteinander verbindet und unterschiedliche Zielgruppen anspricht.

Erlebnis- und Veranstaltungsprogramm

Über die gesamte Sommersaison hinweg wird das Angebot am Rax-Plateau erweitert. Geplant sind unter anderem Mondscheinfahrten mit der Seilbahn, geführte Kräuterwanderungen in den Sommer- und Herbstmonaten sowie ein Sonnenaufgangsfrühstück im Raxalm-Berggasthof. Ergänzt wird das Programm durch ein Musikformat am Berg im Herbst sowie spezielle Aktionstage für Familien und Technikinteressierte. Ein Publikumstag im Juni ermöglicht zusätzlich Einblicke hinter die Kulissen des Seilbahnbetriebs.

Für Familien wird im Rahmen eines Kindertages ein eigenes Erlebnisprogramm mit Spiel- und Naturstationen angeboten. Kulinarisch stehen mehrere Anlaufpunkte am Berg zur Verfügung, darunter das Raxalm-Berggasthof sowie das Ottohaus. Beide Betriebe sind Teil des touristischen Angebots am Hochplateau. Für Nächtigungen im Tal ergänzt der Raxalpenhof das Angebot der Region.

Gruppenangebote und Kombitickets

Im Jubiläumsjahr werden zudem verstärkt Gruppen- und Kombiangebote angeboten. Diese verbinden die Rax-Seilbahn mit weiteren Ausflugszielen und kulturellen Einrichtungen der Region. Dazu zählen etwa Kombinationen mit Ausstellungen im Schloss Reichenau oder Fahrten mit der Höllentalbahn.

Für Gruppen stehen unterschiedliche Pakete zur Verfügung, die von kulinarischen Erlebnissen am Berg bis hin zu thematisch geführten Tagesprogrammen reichen. Auch ermäßigte Eintrittsregelungen in Verbindung mit dem Seilbahnticket sind Teil des Angebots. Ziel ist es, Tagesausflüge flexibel gestaltbar zu machen und mehrere Erlebnisbausteine miteinander zu verbinden. Darüber hinaus werden in ausgewählten Monaten kombinierte Tickets angeboten, die verschiedene Verkehrsmittel und Ausflugsziele in der Region verknüpfen.

Weitere Informationen zur Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)