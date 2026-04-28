Mein Schiff Flow: Tauf-Event aus Musik, Kunst und Kulinarik

Unter dem Motto „Go with the Flow“ wird TUI Cruises mit der Mein Schiff Flow erstmals ein mehrtägiges Tauf-Event auf See durchführen. Die achttägige Taufreise führt vom 17./18. Juni bis 25./26. Juni 2026 von Triest über mehrere Mittelmeerstationen bis nach Palma de Mallorca. Die feierliche Taufe der Mein Schiff Flow findet am 20. Juni 2026 vor der Bucht von Triest statt und ist in ein mehrtägiges Bordprogramm aus Musik, Kunst, Kulinarik und Achtsamkeit eingebettet.

Musik, Kunst und Live-Erlebnisse

Ein zentraler Bestandteil der Reise ist das Kulturprogramm. Mit Live-Auftritten sorgen unter anderem der irische Musiker Rea Garvey am 19. Juni sowie der deutsche Singer-Songwriter Tim Bendzko am 20. Juni für musikalische Höhepunkte an Bord. Letzterer Tag markiert zugleich den offiziellen Tauftag der Mein Schiff Flow. Auch abseits der Bühne wird das Schiff zum Erlebnisraum: Der Künstler Christian Awe begleitet die Reise und gestaltet ein großformatiges Kunstwerk direkt an Bord.

Kulinarik und Ruhe als Gegenpol

Neben dem Programm für alle Sinne setzt die Taufreise auch bewusst auf Rückzugs- und Erholungsangebote. Yoga, Achtsamkeitseinheiten und Bewegungsformate schaffen Raum für individuelle Entspannung. Kulinarisch wird das Konzept durch bekannte Namen ergänzt. Der deutsche Spitzenkoch Tim Raue sowie Bartenderin Linh Nguyen gestalten spezielle Genussmomente an Bord. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops der Pralinenmanufaktur Wagner.

Reisen vor und nach der Taufe

Bereits ab dem 14. Juni 2026 können Gäste das neue Schiff auf einer Vorpremieren-Reise kennenlernen. Die ersten Eindrücke an Bord stehen dabei im Mittelpunkt, bevor die eigentliche Taufreise startet. Im Anschluss folgt die erste Willkommensreise, bei der unter anderem ein internationaler Barkeeper-Wettbewerb stattfindet, der gezielt weibliche Talente in der Mixologie sichtbar macht.

Taufpatin wird per Voting bestimmt

Wie tip-online.at HIER berichtete, wird die Taufpatin erstmals nicht intern bestimmt, sondern ein Gast sein der durch ein öffentliches Voting gewählt wird. Die Finalisten stehen nun fest: Drei Frauen, drei bewegende Geschichten und ein gemeinsamer Traum: Taufpatin der neuen Mein Schiff Flow zu werden. Bis 4. Mai kann abgestimmt werden, wer Taufpatin der Mein Schiff Flow wird.

Zur Abstimmung geht es hier: www.meinschiff.com/de/taufpatin

Preisbeispiele: