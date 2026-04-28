Slow Travel in Kalabrien

Laut einer aktuellen Studie der European Travel Commission bevorzugen 61% der europäischen Reisenden bewusst weniger bekannte Regionen gegenüber klassischen Trenddestinationen. Klassische Mittelmeerziele bleiben weiterhin gefragt, gleichzeitig wächst das Interesse an authentischen Urlaubserlebnissen mit Fokus auf Natur, Ruhe und regionaler Kultur. Besonders im Süden Italiens zeigt sich diese Entwicklung deutlich: Regionen wie Kalabrien und die Costa degli Dei rücken verstärkt in den Fokus.

Slow Travel im Trend

Die Mediterranean Hospitality Group greift diesen Trend mit drei Häusern in Kalabrien auf: Villa Paola, Capovaticano Resort Thalasso Spa und Baia del Sole Resort. Die Resorts setzen auf naturnahe Erlebnisse, regionale Kulinarik und ein entschleunigtes Urlaubskonzept. Geprägt von Ausblicken auf das Tyrrhenische Meer, ruhigen Buchten und ursprünglichen Landschaften bieten die Häuser Rückzugsorte für Reisende, die gezielt Entschleunigung suchen. Ergänzt wird das Angebot durch regionale Küche mit Fokus auf frische, lokale Produkte.

Historisches Ambiente in der Villa Paola

Die Villa Paola blickt auf eine lange Geschichte zurück: Das Gebäude entstand zwischen 1543 und 1552 als Kloster und wurde später in ein Boutique-Hotel umgewandelt. Die ursprüngliche Architektur blieb erhalten, gleichzeitig wurde das Haus zuletzt umfassend renoviert. Kulinarisch setzt das Hotel auf Regionalität: Im Restaurant „De’ Minimi“, das im Michelin Guide 2026 erwähnt wird, stehen saisonale Zutaten und traditionelle Zubereitungsmethoden im Mittelpunkt.

Spa mit Ausblick im Capovaticano Resort

Das Capovaticano Resort Thalasso Spa liegt direkt an der Küste südlich von Tropea. Eingebettet in eine mediterrane Landschaft bietet das Resort Zugang zu ruhigen Stränden und Ausblicke auf die Äolische Inseln sowie den Vulkan Stromboli. Im Mittelpunkt steht das Thalasso Spa mit einer Fläche von 2.000m². Die Anwendungen basieren auf der sogenannten Thalassotherapie, bei der Meerwasser und maritime Elemente zur Förderung des Wohlbefindens eingesetzt werden. Ergänzt wird das Angebot durch Aktivitäten wie Yoga sowie eine saisonal ausgerichtete Küche mit regionalen Produkten.

Baia del Sole: Rückzugsort im Grünen

Das Baia del Sole Resort befindet sich zwischen Tropea und Capo Vaticano und ist von einer weitläufigen Gartenanlage umgeben. Die Anlage umfasst rund 25.000m² und bietet mehr als 100 Zimmer, Bungalows und Familienunterkünfte und direkten Zugang zu einer privaten Strandbucht. Auch hier stehen vielfältige Angebote für Erholung, Aktivitäten und Ausflügen zur Verfügung. Außerdem ist die regionale Küche, mit Gerichten auf Basis lokaler Zutaten und kalabrischer Traditionen, ein zentrales Element. (red)