Bentour Reisen verlängert Flex-Aktion bis Ende Mai

Bentour Reisen verlängert die kostenlose Integration des Tarifs FlexSorglos Light bis zum 30. Mai 2026. Damit bleibt der flexible Umbuchungsschutz für Neubuchungen von Pauschalreisen sowie Nur-Hotel-Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2026 weiterhin ohne Aufpreis inkludiert.

Mehr Flexibilität & Sicherheit

Mit dem FlexSorglos Light Tarif können Reisen bei Bedarf unkompliziert umgebucht werden. Die Vorteile davon: Da die Buchung bestehen bleibt, sichern sich Reisebüros weiterhin Provision und Liquidität. Gleichzeitig bietet die flexible Lösung Kund:innen zusätzliche Planungssicherheit.

„Der stationäre Vertrieb braucht in der aktuellen Situation verlässliche und einfach erklärbare Argumente“, so Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Bentour Reisen GmbH. „Mit FlexSorglos Light geben wir den Reisebüros genau dieses Instrument an die Hand: mehr Sicherheit für die Gäste, mehr Planbarkeit im Verkauf und ein zusätzlicher Impuls für die Buchungsentscheidung.“ (red)