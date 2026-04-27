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Bentour Reisen verlängert Flex-Aktion bis Ende Mai
Der flexible Umbuchungsschutz bleibt zur Unterstützung des Vertriebs und für mehr Planungssicherheit für Reisende bis 30. Mai 2026 kostenfrei inkludiert.
Bentour Reisen verlängert die kostenlose Integration des Tarifs FlexSorglos Light bis zum 30. Mai 2026. Damit bleibt der flexible Umbuchungsschutz für Neubuchungen von Pauschalreisen sowie Nur-Hotel-Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2026 weiterhin ohne Aufpreis inkludiert.
Mehr Flexibilität & Sicherheit
Mit dem FlexSorglos Light Tarif können Reisen bei Bedarf unkompliziert umgebucht werden. Die Vorteile davon: Da die Buchung bestehen bleibt, sichern sich Reisebüros weiterhin Provision und Liquidität. Gleichzeitig bietet die flexible Lösung Kund:innen zusätzliche Planungssicherheit.
„Der stationäre Vertrieb braucht in der aktuellen Situation verlässliche und einfach erklärbare Argumente“, so Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Bentour Reisen GmbH. „Mit FlexSorglos Light geben wir den Reisebüros genau dieses Instrument an die Hand: mehr Sicherheit für die Gäste, mehr Planbarkeit im Verkauf und ein zusätzlicher Impuls für die Buchungsentscheidung.“ (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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27 April 2026
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