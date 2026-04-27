tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Bentour Reisen verlängert Flex-Aktion bis Ende Mai


Foto: sutadimage / shutterstock.com
Der flexible Umbuchungsschutz bleibt zur Unterstützung des Vertriebs und für mehr Planungssicherheit für Reisende bis 30. Mai 2026 kostenfrei inkludiert.

Bentour Reisen verlängert die kostenlose Integration des Tarifs FlexSorglos Light bis zum 30. Mai 2026. Damit bleibt der flexible Umbuchungsschutz für Neubuchungen von Pauschalreisen sowie Nur-Hotel-Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2026 weiterhin ohne Aufpreis inkludiert.

Mehr Flexibilität & Sicherheit 

Mit dem FlexSorglos Light Tarif können Reisen bei Bedarf unkompliziert umgebucht werden. Die Vorteile davon: Da die Buchung bestehen bleibt, sichern sich Reisebüros weiterhin Provision und Liquidität. Gleichzeitig bietet die flexible Lösung Kund:innen zusätzliche Planungssicherheit.

„Der stationäre Vertrieb braucht in der aktuellen Situation verlässliche und einfach erklärbare Argumente“, so Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Bentour Reisen GmbH. „Mit FlexSorglos Light geben wir den Reisebüros genau dieses Instrument an die Hand: mehr Sicherheit für die Gäste, mehr Planbarkeit im Verkauf und ein zusätzlicher Impuls für die Buchungsentscheidung.“ (red) 

  bentour, bentour reisen, flex, flextarif, flex-tarif, flexsorglos

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 April 2026

16:57
Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen
16:47
Nicht verpassen: gewinne eine Reise nach Boston!
15:39
Bentour Reisen verlängert Flex-Aktion bis Ende Mai
15:12
Celebrity Cruises: Im Sommer mit acht Schiffen in Europa
13:41
Flughafen BER: Ryanair schließt Basis und halbiert Angebot
11:59
Kreuzfahrtbranche erreicht neue Höchstwerte bei Passagierzahlen
11:18
Springer Reisen-Charterprogramm ab Graz, Klagenfurt und Linz
10:59
Dertour: Zusätzliche Fernstrecken im Sommer
10:40
TUI Live Erleben-Tour: Gran Canaria und Teneriffa im Fokus

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.