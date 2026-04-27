Celebrity Cruises: Im Sommer mit acht Schiffen in Europa

Celebrity Cruises ist bereits mit drei Schiffen – der Celebrity Equinox, Celebrity Constellation und Celebrity Infinity – in die diesjährige Europa-Saison gestartet. Fünf weitere Schiffe werden in den nächsten Tagen in Europa eintreffen. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf Mittelmeer-Kreuzfahrten. So werden sieben Schiffe im Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln sowie nach Portugal fahren. Auch Madeira sowie mehrere Atlantikziele sind Teil des Programms. Ein Schiff wird in Nordeuropa rund um Island eingesetzt.

Celebrity Xcel erstmals in Europa

Die Celebrity Xcel, das neueste Schiff der Edge-Klasse, sticht zum ersten Mal in Europa in See. Das Schiff wird den kompletten Sommer über Ziele im östlichen und westlichen Mittelmeer anlaufen, darunter Spanien, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland und die Türkei. Auch Portugal, Madeira und Marokko stehen auf dem Programm. Angeboten werden acht- bis zwölftägige Kreuzfahrten ab Barcelona und Piräus (Athen).

Die europäische Debüt-Saison beginnt am 11. Mai 2026 mit einer elftägigen Kreuzfahrt ab/bis Barcelona. Angelaufen werden unter anderem Cádiz, Lissabon, Funchal, Tanger und Palma. Den Sommer über wird diese Strecke insgesamt viermal angeboten, jeweils mit Overnight Stay in Funchal.

Weitere Schiffe & Routen

Celebrity Ascent: Östliches Mittelmeer ab Rom:

Die Celebrity Ascent wird in Civitavecchia (Rom) stationiert und fährt von dort aus ab 4. Mai verschiedene elf- und zwölftägige Kreuzfahrten durch das östliche Mittelmeer – mit Zielen in Griechenland, der Türkei, Montenegro, Kroatien und Italien.

Celebrity Apex: Totale Sonnenfinsternis vor Galizien:

Die Celebrity Apex wird erneut in Southampton stationiert und Kreuzfahrten nach Skandinavien sowie in den Süden – nach Portugal, Spanien und auf die Kanarischen Inseln – anbieten. Ein Höhepunkt wird die Kreuzfahrt ab 1. August 2026 sein: Auf der 15-tägigen Reise nach Spanien und Portugal können Gäste die totale Sonnenfinsternis am 12. August vor der Küste Galiziens erleben.

Celebrity Constellation: Das Beste von Italien & Kroatien:

Die Celebrity Constellation wird ab Ravenna (Venedig) und Civitavecchia (Rom) zu elf- und zwölftägigen Kreuzfahrten nach Dubrovnik, Split und Zadar (Kroatien), Kotor (Montenegro) sowie nach Sizilien und Salerno an der italienischen Amalfiküste aufbrechen. In La Spezia beziehungsweise Livorno liegt das Schiff jeweils zwei volle Tage.

Celebrity Equinox: „Best of Mittelmeer":

Die Celebrity Equinox ist ab Barcelona und Civitavecchia im westlichen und östlichen Mittelmeer unterwegs und kombiniert Routen entlang der italienischen Riviera mit Griechenland sowie Zielen in Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko. Overnight Stays gibt es in La Spezia und Lissabon.

Celebrity Infinity: Auch im Winter in Europa:

Die Celebrity Infinity bietet im Sommer 2026 ab Piräus (Athen) acht- bis elftägige Kreuzfahrten zu verschiedenen griechischen und türkischen Zielen an. Auch in der Wintersaison 2026/27 bleibt das Schiff in Europa. Die 13- und 14-tägigen Kreuzfahrten starten dann ab Barcelona und führen unter anderem auf die Kanarischen Inseln sowie nach Casablanca, Tanger und Gibraltar. Auch Funchal auf Madeira wird wieder angelaufen.

Celebrity Eclipse: Nordeuropa-Kreuzfahrten ab Amsterdam:

Die Celebrity Eclipse wird ab 9. Mai 2026 zunächst ab/bis Amsterdam 8- bis 13-tägige Nordeuropa-Kreuzfahrten anbieten. Im September und Oktober 2026 folgt der Einsatz im Mittelmeer mit Abfahrten in Piräus (Athen) und Ravenna. Auf elf- und zwölftägigen Routen geht es zu Zielen in Griechenland, der Türkei, Kroatien, Montenegro sowie nach Malta, Frankreich, Italien und erneut Griechenland.

Celebrity Silhouette in Island

Die Celebrity Silhouette ist das einzige der acht Celebrity-Schiffe in Europa, das 2026 nicht im Süden Europas eingesetzt wird. Stattdessen bietet das Schiff Island-Kreuzfahrten ab Reykjavik an. Die achttägigen Reisen werden im Juli und August durchgeführt und führen rund um Island. Angelaufen werden unter anderem Akureyri, Ísafjörður und Seyðisfjörður. Auch hier fällt die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 in den Reisezeitraum. (red)