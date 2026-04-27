Kreuzfahrtbranche erreicht neue Höchstwerte bei Passagierzahlen

Wie die Cruise Lines International Association (CLIA) mitteilte, lag die Zahl der Kreuzfahrtgäste 2025 bei insgesamt rund 37,2 Mio., was einem Plus von 7,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreichte die Branche einen historischen Höchstwert.

Dennoch blieb die Entwicklung leicht unter den zuvor prognostizierten Werten zurück. In der vorangegangenen Ausgabe des „State of the Cruise Industry Report“ war für 2025 noch mit rund 37,7 Mio. Passagieren gerechnet worden.

Deutschland als zweitgrößter Markt weltweit

Auf Deutschland entfielen dem Verband zufolge im vergangenen Jahr rund 2,8 Mio. Passagiere. Das entspricht einem Anstieg von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Damit bleibt Deutschland nach den USA der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt weltweit. Aus den USA stammt weiterhin mehr als die Hälfte der weltweiten Passagiere - also mehr als jeder zweite Gast.

Die Cruise Lines International Association (CLIA) bezeichnet sich selbst als weltweit größten Kreuzfahrtverband. Ihm gehören unter anderem Aida Cruises, TUI Cruises und MSC Cruises an. Die wichtigsten Kreuzfahrthäfen in Deutschland sind Hamburg, Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven. In die Statistik fließen laut CLIA auch Daten von Nichtmitgliedsreedereien ein. (APA / red)