tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Kreuzfahrtbranche erreicht neue Höchstwerte bei Passagierzahlen


Foto: GreenOak / shutterstock.com
Die weltweiten Passagierzahlen auf Hochseekreuzfahrten sind nach Angaben des Branchenverbands CLIA im vergangenen Jahr erneut gestiegen.

Wie die Cruise Lines International Association (CLIA) mitteilte, lag die Zahl der Kreuzfahrtgäste 2025 bei insgesamt rund 37,2 Mio., was einem Plus von 7,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreichte die Branche einen historischen Höchstwert.

Dennoch blieb die Entwicklung leicht unter den zuvor prognostizierten Werten zurück. In der vorangegangenen Ausgabe des „State of the Cruise Industry Report“ war für 2025 noch mit rund 37,7 Mio. Passagieren gerechnet worden.

Deutschland als zweitgrößter Markt weltweit

Auf Deutschland entfielen dem Verband zufolge im vergangenen Jahr rund 2,8 Mio. Passagiere. Das entspricht einem Anstieg von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Damit bleibt Deutschland nach den USA der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt weltweit. Aus den USA stammt weiterhin mehr als die Hälfte der weltweiten Passagiere - also mehr als jeder zweite Gast.

Die Cruise Lines International Association (CLIA) bezeichnet sich selbst als weltweit größten Kreuzfahrtverband. Ihm gehören unter anderem Aida Cruises, TUI Cruises und MSC Cruises an. Die wichtigsten Kreuzfahrthäfen in Deutschland sind Hamburg, Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven. In die Statistik fließen laut CLIA auch Daten von Nichtmitgliedsreedereien ein. (APA / red)

  clia, cuise lines international association, kreuzfahrt, hochsee, schiff, schiffsreisen, passagierzahlen, höchststand

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 April 2026

16:57
Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen
16:47
Nicht verpassen: gewinne eine Reise nach Boston!
15:39
Bentour Reisen verlängert Flex-Aktion bis Ende Mai
15:12
Celebrity Cruises: Im Sommer mit acht Schiffen in Europa
13:41
Flughafen BER: Ryanair schließt Basis und halbiert Angebot
11:59
Kreuzfahrtbranche erreicht neue Höchstwerte bei Passagierzahlen
11:18
Springer Reisen-Charterprogramm ab Graz, Klagenfurt und Linz
10:59
Dertour: Zusätzliche Fernstrecken im Sommer
10:40
TUI Live Erleben-Tour: Gran Canaria und Teneriffa im Fokus

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.