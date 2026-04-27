Springer Reisen-Charterprogramm ab Graz, Klagenfurt und Linz

Das Griechenland-Charterprogramm von Springer Reisen wird im Sommer 2026 mit der Fluglinie Avantiair ab Graz, Klagenfurt und Linz durchgeführt und umfasst mehrere Inselziele mit wöchentlichen Abflügen. Ergänzend wird Karpathos ab Graz von 26.05. bis 29.09.2026 jeweils dienstags mit Eurowings bedient.

Charter-Flugprogramm mit Avantiair

Ab Graz werden mehrere griechische Inseln im Sommer 2026 direkt bedient. Paros wird von 23.05. bis 26.09.2026 wöchentlich samstags angeflogen. Naxos ist über Paros mit anschließendem privatem Bootstransfer erreichbar. Skiathos wird von 15.05. bis 25.09.2026 jeweils freitags bedient. Die Inseln Alonissos und Skopelos sind über Skiathos mit anschließendem Schiffstransfer angebunden.

Ab Klagenfurt wird Paros von 23.05. bis 04.07.2026 wöchentlich samstags angeflogen. Naxos ist natürlich auch bei diesen Flügen über Paros mit Bootstransfer erreichbar. Skiathos wird von 21.08. bis 25.09.2026 wöchentlich freitags bedient.

Ab Linz steht Skiathos von 15.05. bis 25.09.2026 jeweils freitags im Flugplan. Wie bei den anderen Flügen sind Alonissos und Skopelos wieder per Schiffstransfer erreichbar. (red)