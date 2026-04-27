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Dertour: Zusätzliche Fernstrecken im Sommer
Dertour und seine Schwestermarken stocken ihr Direktflugangebot auf der Fernstrecke für die Sommermonate auf.
Dertour, ITS und Meiers Weltreisen erweitern ihr Direktflugangebot ab Frankfurt für den Sommer 2026. Die zusätzlichen Kapazitäten werden in Kooperation mit Condor umgesetzt und betreffen Verbindungen in die Karibik sowie nach Ostafrika und in den Indischen Ozean. Ab Wien bestehen zweimal tägliche Zubringerflüge mit Condor nach Frankfurt.
Zusätzliche Verbindungen
Von Ende Juni bis Mitte September wird Cancun mit zwei, Punta Cana sogar mit drei zusätzlichen Direktflügen pro Woche ab Frankfurt bedient. Beide Ziele werden damit in diesem Zeitraum täglich angeflogen. Mombasa/Sansibar und Mauritius werden sogar bis zum 22. bzw. 25. Oktober mit jeweils einem weiteren Direktflug pro Woche ab Frankfurt angebunden. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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27 April 2026
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