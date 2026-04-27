Dertour: Zusätzliche Fernstrecken im Sommer

Dertour, ITS und Meiers Weltreisen erweitern ihr Direktflugangebot ab Frankfurt für den Sommer 2026. Die zusätzlichen Kapazitäten werden in Kooperation mit Condor umgesetzt und betreffen Verbindungen in die Karibik sowie nach Ostafrika und in den Indischen Ozean. Ab Wien bestehen zweimal tägliche Zubringerflüge mit Condor nach Frankfurt.

Zusätzliche Verbindungen

Von Ende Juni bis Mitte September wird Cancun mit zwei, Punta Cana sogar mit drei zusätzlichen Direktflügen pro Woche ab Frankfurt bedient. Beide Ziele werden damit in diesem Zeitraum täglich angeflogen. Mombasa/Sansibar und Mauritius werden sogar bis zum 22. bzw. 25. Oktober mit jeweils einem weiteren Direktflug pro Woche ab Frankfurt angebunden. (red)