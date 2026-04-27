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TUI Live Erleben-Tour: Gran Canaria und Teneriffa im Fokus
Im Rahmen der TUI Live Erleben-Tour vertieften erfahrene Reisebüromitarbeiter:innen ihr Destinationswissen zu Gran Canaria und Teneriffa.
Von 11. bis 18. April 2026 veranstaltete TUI eine Live Erleben-Tour für erfahrene Reisebüromitarbeitende. Gemeinsam mit Thomas Müller, 3rd Party Sales & Key Account Specialist bei TUI Group Österreich, reisten die Teilnehmer:innen ab Wien mit Austrian Airlines nach Gran Canaria. Ziel der Reise war es, bereits vorhandenes Produktwissen gezielt zu vertiefen und zusätzliche Informationen für die Beratung von Kund:innen im Reisebüro aus erster Hand zu gewinnen.
Hotelbesichtigungen auf beiden Inseln
Die Tour führte die Reisegruppe zunächst nach Gran Canaria. Dort startete das Programm im RIU Palace Oasis, das zugleich als Ausgangspunkt für mehrere Hotelbesichtigungen mit Fokus auf Häuser der Marke RIU diente.
Am vierten Tag der Tour setzte die Gruppe mit der Fähre nach Teneriffa über, wo weitere RIU Hotels auf dem Programm standen. Die Besichtigungen unterschiedlicher Anlagen derselben Hotelmarke ermöglichten den Teilnehmer:innen eine fundierte Einordnung der Angebote für die Beratung.
Inselerlebnisse als weitere Verkaufsargumente
Ergänzend zum Fachprogramm wurden auch bewusst ausgewählte Erlebnisse integriert, die für die Kundenberatung relevant sein können. Dazu zählten eine geführte Tour durch Las Palmas sowie ein Stopp im Hafenort Puerto de Mogán auf Gran Canaria. Auf Teneriffa stand als Highlight das abendliche Ausflugserlebnis „Teide by Night“ auf dem Programm. Den Abschluss der Reise bildete eine Führung durch das San Blas Environmental Reserve. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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