Sunny Cars: Flugänderungen erfordern Mietwagen-Umplanung

Änderungen im Flugplan haben unmittelbare Auswirkungen auf die Reiseplanung vieler Urlauber:innen. Besonders in der Sommersaison, in der zahlreiche Reisen bereits gebucht sind, können Verspätungen oder Flugstreichungen zu kurzfristigem Umplanungsbedarf führen. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars erklärt, welche Auswirkungen Flugänderungen auf den Mietwagen vor Ort haben und gibt Tipps zur Handhabung der Ferienautobuchung bei Flugstreichung oder -verspätung.

Flugverspätung - f rühzeitig informieren

Bei verspäteter Ankunft am Zielort kann es vorkommen, dass reservierte Mietwagen weitergegeben werden, wenn keine entsprechenden Informationen vorliegen. Entscheidend ist daher, dass Flugnummer und geplante Ankunftszeit bereits bei der Buchung angegeben werden. Bei größeren Verspätungen – etwa ab einer Stunde oder bei Ankunft nach Schließzeiten der Station – sollten Kund:innen den Anbieter möglichst frühzeitig informieren.

Bei vollständig vorab bezahlten Buchungen besteht laut Anbieter eine sogenannte Vorhaltepflicht, wodurch das Fahrzeug auch bei Verzögerungen bereitgehalten wird. Bei reinen Reservierungen hängt die Verfügbarkeit stärker von der korrekten Kommunikation der Ankunftszeiten ab.

Flugstreichung - Stornierung des Mietwagens

Wird ein Flug gestrichen, entfällt häufig auch die geplante Reise. In diesem Fall muss auch die Mietwagenbuchung aktiv storniert werden. Dies erfolgt je nach Buchungskanal entweder direkt beim Anbieter oder über das Reisebüro. Voraussetzung dafür sind möglichst flexible Stornobedingungen, die im Vorfeld geprüft werden sollten.

Flexible Bedingungen als Buchungskriterium

Mietwagenanbieter unterscheiden sich in ihren Stornierungs- und „No Show“-Regelungen. Flexible Konditionen gewinnen daher an Bedeutung, insbesondere bei unsicheren Reiseplänen. Bei Sunny Cars ist bei allen Angeboten eine kostenfreie Stornierung bis kurz vor Anmietung möglich, wodurch Kund:innen im Fall von Änderungen abgesichert sein sollen. Auch bei verspäteter Anreise oder Nichterscheinen ist die jeweilige Regelung entscheidend, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Eine sorgfältige Prüfung der Buchungsbedingungen vor Abschluss gilt daher als wesentlicher Bestandteil der Reisevorbereitung. (red)