SkyAlps verbindet Salzburg ab Juni mit Rom

Der Flughafen Salzburg erweitert sein Streckenangebot um eine neue Direktverbindung nach Rom. Ab Anfang Juni fliegt SkyAlps die italienische Hauptstadt zweimal pro Woche nonstop an. Die Verbindungen werden jeweils dienstags und samstags angeboten, der Erstflug erfolgt ausnahmsweise am Mittwoch, 3. Juni, um das Angebot rund um den Fronleichnamsfeiertag zu erweitern.

Rom zählt seit Jahren zu den nachgefragten Städtezielen ab Salzburg und wird nun erstmals als direkte Nonstop-Verbindung angeboten. Die neue Strecke ist ab sofort buchbar, der Einstiegspreis liegt bei 99 EUR one-way. Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer sagt dazu: "Die neue Verbindung stärkt unsere Rolle als international gut erreichbarer Standort und bietet sowohl für Urlaubs- als auch für Geschäftsreisende eine attraktive Ergänzung unseres Flugplans. Wir erreichen mit dieser Flugverbindung sowohl Städtereisende als auch Familien und Gäste, die einen längeren Aufenthalt planen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass viele Passagiere diese Strecke nutzen werden." Bei entsprechendem Erfolg sei eine Verlängerung der Flugperiode laut Ganghofer "ausdrücklich denkbar".

Optimale Flugtage für Städtereisen

Die Flugtage Dienstag und Samstag sind gezielt auf Citytrip-Reisende ausgerichtet und ermöglichen Kurztrips und Wochenendreisen in Rom. Gleichzeitig eröffnet die Verbindung auch Gästen aus Italien die Möglichkeit für Kurzaufenthalte in Salzburg und der Region. Die Flüge sind ab sofort über SkyAlps buchbar. Weitere Informationen zum Flugplan und Streckennetz unter: www.skyalps.com/de (red)