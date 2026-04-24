Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 17/18

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste in Nordirland:

Am heutigen Freitag rufen Gruppen von Landwirten zu Protesten und Straßenblockaden auf. Diese konzentrieren sich auf Einrichtungen der Mineralölindustrie und die Zugänge zum Belfast International Airport (BFS). Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen ist zu rechnen. Reisende sollten Demonstrationen meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

Proteste in Kuala Lumpur:

Am morgigen Samstag ist eine Protestkundgebung auf dem Dataran Merdeka geplant. Da keine formelle Anmeldung vorliegt, beobachten die Behörden die Situation; es ist mit Sicherheitsoperationen und gewaltsamen Zusammenstößen zu rechnen. Reisende sollten Menschenansammlungen weiträumig meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen.

Union Day in Tansania:

Am Sonntag wird in Tansania der Union Day zelebriert. Der Feiertag markiert die Vereinigung von Tanganyika und Sansibar im Jahr 1964. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Parlamentswahlen in Westbengalen (Indien):

Bereits gestern fand die erste Runde der Parlamentswahlen im indischen Westbengalen statt; die zweite Runde folgt am Mittwoch. Im Vorfeld und nach der Ergebnisverkündung sind Proteste sowie gewaltsame Zwischenfälle möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten sich über lokale Medien informieren, Demonstrationen sowie Wahlbüros meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen.

Flugstreik in Italien:

Ebenfalls für Mittwoch ruft die Gewerkschaft Cub Trasporti zu einem landesweiten Streik im Luftfahrtsektor Italiens auf. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Parlamentswahlen in Antigua und Barbuda:

Am Donnerstag finden die Parlamentswahlen in Antigua und Barbuda statt. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, wobei bereits im Vorfeld Demonstrationen und lokale Verkehrseinschränkungen möglich sind. Reisende sollten politische Veranstaltungen meiden und den Anweisungen der Behörden folgen.

Streiks an Tankstellen in Spanien:

Am Donnerstag und Freitag haben Gewerkschaften landesweit zu Streiks an Tankstellen in Spanien aufgerufen. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben und Verkehrsbehinderungen zu rechnen.