Dertour Group legt 2025 bei Umsatz und Gästen deutlich zu

CEO Christoph Debus äußert sich im Rahmen der Bilanzvorlage in einem Statement zur Entwicklung und sieht diese trotz herausforderndem Umfeld als stabil und wachstumsgetrieben.

Die Dertour Group hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Position innerhalb der REWE Group weiter ausgebaut. In einem Statement im Rahmen der Bilanzvorlage betont CEO Christoph Debus, dass sich die Touristik trotz geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheiten als resilienter Wachstumstreiber erwiesen habe. In 16 europäischen Quellmärkten stiegen die Veranstalter-Gästezahlen organisch um 7%, der fakturierte Umsatz legte laut REWE Group um 18% auf 10,8Mrd. EUR zu.

Parallel dazu konnte auch die Gästezufriedenheit gesteigert werden. Der Net Promoter Score erhöhte sich sowohl bei den europäischen Veranstaltermarken als auch bei den eigenen Hotelmarken um jeweils zwei Punkte.

Übernahme stärkt Marktposition

Ein zentraler Schritt im Jahr 2025 war die Übernahme von vier Geschäftseinheiten der Hotelplan Group (ohne Interhome). Mit der Integration von Reisevertrieb und Veranstaltergeschäft in der Schweiz, Deutschland und Großbritannien stärkt die Dertour Group ihre Position im europäischen Markt und baut ihr Angebot im Segment der Spezialreisen aus. Insgesamt umfasst die Gruppe nun rund 200 Unternehmen mit etwa 15.000 Mitarbeiter:innen. „Mit der Integration der neuen Einheiten haben wir unsere Position als einer der führenden Reiseanbieter Europas weiter gestärkt“, erklärt Debus. Die Integration sowie die Umstellung auf eine gemeinsame technologische Plattform verlaufen planmäßig.

Strategisch setzt das Unternehmen auf die Verbindung von digitaler Skalierung und persönlicher Beratung. Die Technologieplattform ATCOM soll Prozesse effizienter gestalten und die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen. Die neu geschaffene CTO-Funktion unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs.

Stabile Nachfrage - steigende Anforderungen

Die Nachfrage nach Pauschalreisen blieb 2025 hoch, gleichzeitig nahmen die Anforderungen an Sicherheits- und Krisenmanagement zu. Ein erheblicher Teil sicherheitsrelevanter Vorfälle stand im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen. Die Dertour Group investiert daher verstärkt in datenbasierte Systeme und Prognosemodelle.

Für das Geschäftsjahr 2026 startet das Unternehmen laut Debus mit stabiler Nachfrage, auch wenn geopolitische Entwicklungen – insbesondere im Nahen Osten – Einfluss auf den weiteren Verlauf haben. Gleichzeitig zeigt sich eine Verschiebung hin zu stärker nachgefragten westlichen Destinationen. Im Zuge der jüngsten Entwicklungen organisierte die Dertour Group die Rückholung von über 11.000 Reisenden und sieht darin eine Bestätigung für die Bedeutung organisierter Pauschalreisen.

Strategisch will sich das Unternehmen weiter als Anbieter mit breitem Portfolio im europäischen Leisure-Reisemarkt positionieren. "Unsere strategische Zielsetzung als Dertour Group ist es, als „Home of Holidays“ die größte Vielfalt an Urlaubsformen im europäischen Leisure Reisemarkt unter einem Dach zu vereinen. Mit einem internationalen Agenturnetzwerk von 71 Büros in 31 Ländern sowie persönlicher Beratung in rund 2.000 Reisebüros verbinden wir internationale Reichweite mit lokaler Kompetenz – von der Reiseplanung bis zur Rückkehr", so Debus abschließend. (red)