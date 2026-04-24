Flughafen Klagenfurt: Branchen-Update für Sommer 2026

Unter dem Titel „Ready for Take off – Agent Update Sommer 2026“ lud der Flughafen Klagenfurt gestern Abend zum Branchentreff. Die Veranstaltung diente als Plattform für Vernetzung, Information und direkten Austausch zwischen Flughafen, Airlines und Vertriebspartnern. Rund 30 Expert:innen aus Kärntner Reisebüros nutzten die Gelegenheit, um sich aus erster Hand über Entwicklungen am Standort sowie Neuerungen im Luftverkehr zu informieren. Im Fokus standen dabei der persönliche Dialog mit Branchenpartnern und aktuelle Themen aus der Branche.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, präsentierte die strategische Ausrichtung des Standorts und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. „Die Kärntner Reiseexpert:innen sind als direkte Schnittstelle zu unseren Fluggästen enorm wichtig für den Flughafen Klagenfurt. Ich freue mich sehr über die zahlreiche Teilnahme und das große Interesse. Nur gemeinsam können wir das Flugangebot ab Klagenfurt weiter und nachhaltig stärken“, so Wildt.

Austausch mit Airline-Partnern

Neben dem Flughafenmanagement standen auch Vertreter von Airline-Partnern für Gespräche zur Verfügung. Roland Hladin, Senior Manager Tour Operator Sales and Groups bei Eurowings, sowie Bernhard Hamela, District Key Account Manager der Lufthansa Group, präsentierten aktuelle Entwicklungen und Angebote ihrer Airlines. Zudem beantworteten sie Fragen der Teilnehmer:innen und gaben Einblicke in Trends für die Sommersaison 2026. Der Abend klang dann bei weiterem Networking und fachlichem Austausch in entspannter Atmosphäre aus.

Informationen zum aktuellen Flugplan unter: www.klagenfurt-airport.at (red)