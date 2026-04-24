| news | adabei » flughafen
Flughafen Klagenfurt: Branchen-Update für Sommer 2026
Rund 30 Reiseprofis nutzten das gestrige Agent-Event für persönlichen Austausch mit Flughafen und Airline-Partnern sowie Einblicke in aktuelle Entwicklungen.
Unter dem Titel „Ready for Take off – Agent Update Sommer 2026“ lud der Flughafen Klagenfurt gestern Abend zum Branchentreff. Die Veranstaltung diente als Plattform für Vernetzung, Information und direkten Austausch zwischen Flughafen, Airlines und Vertriebspartnern. Rund 30 Expert:innen aus Kärntner Reisebüros nutzten die Gelegenheit, um sich aus erster Hand über Entwicklungen am Standort sowie Neuerungen im Luftverkehr zu informieren. Im Fokus standen dabei der persönliche Dialog mit Branchenpartnern und aktuelle Themen aus der Branche.
Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, präsentierte die strategische Ausrichtung des Standorts und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. „Die Kärntner Reiseexpert:innen sind als direkte Schnittstelle zu unseren Fluggästen enorm wichtig für den Flughafen Klagenfurt. Ich freue mich sehr über die zahlreiche Teilnahme und das große Interesse. Nur gemeinsam können wir das Flugangebot ab Klagenfurt weiter und nachhaltig stärken“, so Wildt.
Austausch mit Airline-Partnern
Neben dem Flughafenmanagement standen auch Vertreter von Airline-Partnern für Gespräche zur Verfügung. Roland Hladin, Senior Manager Tour Operator Sales and Groups bei Eurowings, sowie Bernhard Hamela, District Key Account Manager der Lufthansa Group, präsentierten aktuelle Entwicklungen und Angebote ihrer Airlines. Zudem beantworteten sie Fragen der Teilnehmer:innen und gaben Einblicke in Trends für die Sommersaison 2026. Der Abend klang dann bei weiterem Networking und fachlichem Austausch in entspannter Atmosphäre aus.
Informationen zum aktuellen Flugplan unter: www.klagenfurt-airport.at (red)
adabei, klagenfurt, flugahfen klagenfurt, flughafen, klagenfurt airport
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
SkyAlps verbindet Salzburg ab Juni mit Rom
Die neue Nonstop-Verbindung in die...
-
China Eastern startet neue Direktverbindung Wien–Xi’an
China Eastern Airlines ist erstmals...
-
35 Jahre EVA Air in Wien
EVA Air feiert 35 Jahre...
-
Coral Travel und Maxx Royal: Kulinarisches Networking
Gemeinsam mit dem Hotelpartner Maxx...
-
TUI Live Erleben: One Night in Barcelona
Vom 9. bis 10. April...