| news | flug
Privatisierung von TAP: Portugal fordert verbindliche Angebote
Portugal fordert Lufthansa und Air France-KLM zur Abgabe verbindlicher Angebote auf. Eine Entscheidung über den Einstieg bei der Airline wird für Spätsommer erwartet.
Die portugiesische Regierung hat die an einer Übernahme der Airline TAP interessierten Konzerne Air France-KLM und Lufthansa zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Sie hätten dafür drei Monate Zeit, hieß es nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag. Infrastrukturminister Miguel Pinto Luz, der für die Privatisierung von TAP zuständig ist, erklärte, eine endgültige Entscheidung könne dann im August oder Anfang September fallen.
Die Lufthansa und der niederländisch-französische Luftfahrtkonzern Air France-KLM hatten Anfang April jeweils offiziell Interesse an einer Übernahme bekundet. "Zwei der drei großen europäischen Luftfahrtkonzerne (...) sind im Rennen, was die Attraktivität des Unternehmens und des Landes unterstreicht", sagte Portugals Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento am Donnerstag.
Einstieg des Staates bei TAP 2020
TAP war 2020 im Zuge der Corona-Pandemie vom Staat gerettet und verstaatlicht worden. Im vergangenen September hatte Lissabon angekündigt, das Unternehmen wieder privatisieren und seine 49,9% Anteile verkaufen zu wollen. Für internationale Fluggesellschaften ist die Airline vor allem wegen ihrer Verbindungen nach Brasilien und ins portugiesischsprachige Afrika interessant.
Die Lufthansa, zu der auch Swiss, Eurowings, Brussels Airlines und Austrian Airlines gehören, hatte im vergangenen Jahr bereits ITA Airways aus Italien übernommen. Der spanisch-britische Konzern IAG unter anderem mit Iberia und British Airways hatte ursprünglich auch Interesse angemeldet, verzichtete aber darauf, dieses zu formalisieren. (APA / red)
tap, tap air portugal, portugal, airline, privatisierung, angebote, fluggesellschaft, airline, lufthansa, klm, air france-klm
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 April 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
SkyAlps verbindet Salzburg ab Juni mit Rom
Die neue Nonstop-Verbindung in die...
-
Lufthansa Group: Neuer Basistarif auf Kurz- und Mittelstrecke
Mit neuem Einstiegstarif und angepassten...
-
EU erwartet keine Flugausfälle trotz Treibstofflage
Die EU-Kommission sieht derzeit keine...
-
China Eastern startet neue Direktverbindung Wien–Xi’an
China Eastern Airlines ist erstmals...
-
35 Jahre EVA Air in Wien
EVA Air feiert 35 Jahre...