Lufthansa Group: Neuer Basistarif auf Kurz- und Mittelstrecke

Die Lufthansa Group erweitert ihr Tarifportfolio für die Kurz- und Mittelstrecke um einen neuen Economy Basic-Tarif. Dieser wird ab 28. April 2026 für Reisen ab 19. Mai 2026 schrittweise auf ausgewählten Strecken eingeführt und ergänzt das bestehende Angebot. Der Tarif ist bei Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti über digitale Vertriebskanäle wie Airline-Webseiten und NDC-Plattformen buchbar.

Neuer Einstiegs- und angepasster Light-Tarif

Der Economy Basic-Tarif richtet sich vor allem an Tagesreisende mit nur leichtem Gepäckbedarf. Enthalten ist demnach nur ein persönlicher Gegenstand wie etwa eine Laptop-Tasche oder ein kleiner Rucksack. Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck kann gegen Aufpreis flexibel hinzugebucht werden, alternativ stehen auch Tarife mit erweiterten Gepäckleistungen zur Verfügung. Parallel dazu wird der bestehende Economy Light-Tarif angepasst. Künftig ist eine Umbuchung gegen Gebühr möglich, wodurch zusätzliche Flexibilität bei der Reiseplanung geschaffen wird.

Insgesamt umfasst das Economy-Class-Angebot künftig vier klar strukturierte Tarifoptionen, in der Business Class stehen weiterhin drei Tarifstufen zur Verfügung. (red)