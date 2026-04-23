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Springer Reisen bietet Flex-Tarif & Hotel-Specials für Griechenland
Mit FLEX4YOU erweitert Springer Reisen das Griechenland-Angebot um flexible Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten. Zusätzlich werden Hotel-Specials für ausgewählte Häuser angeboten.
Mit FLEX4YOU bietet Springer Reisen Kund:innen die Möglichkeit bis 31 Tage vor Reiseantritt einmalig kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Der Tarif richtet sich dabei nach Produktgruppe und Reisepreis. Weiter Infos sind in der Datei anbei zu finden. Der konkrete FLEX4YOU-Tarif kann über die Buchungszentrale erfragt werden.
Gültigkeit & weitere Details
Der Flex-Tarif ist Teil des Griechenland-Charterprogramms mit der Fluglinie Avantiair und umfasst mehrere Ziele ab Graz inklusive attraktiver Frühbucherangebote in ausgewählten Hotels. Der Abschluss des Tarifs muss am Tag der Buchung der Pauschalreise erfolgen. Der Buchungszeitraum gilt bis 31.05.2026, der Reisezeitraum bis 31.10.2026.
Charterprogramm mit Avantair:
- Paros – ab/bis Graz, 23.05.–26.09.2026, wöchentlich immer samstags
- Naxos – Flug nach Paros + 20-minütiger privater Bootstransfer nach Naxos
- Skiathos – ab/bis Graz, 15.05.–25.09.2026, wöchentlich immer freitags
- Alonissos & Skopelos – Flug nach Skiathos und weiter mit Schiffstransfer nach Alonissos und Skopelos
- Karpathos - Flug ab/bis Graz, 19.05. – 29.09.2026, wöchentlich, dienstags mit Eurowings
Hotel-Specials mit Frühbuchervorteilen
Ergänzend zum Flugprogramm stehen in ausgewählten Hotels Frühbucherangebote zur Verfügung. Das 4-Sterne Marpunta Resort auf Alonissos bietet 10% Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31.05.2026, gültig für den gesamten Reisezeitraum und alle Zimmerkategorien. Für Kinder gilt bei Buchung bis 30.04.2026 eine Frühbucherpauschale ab 199 EUR (ausgenommen Webhotelier-Angebote).
Im 4-Sterne Hotel Dome Island Skiathos in Troulos auf Skiathos gilt ebenfalls eine Kinderfrühbucherpauschale ab 199 EUR bei Buchung bis 30.04.2026.
Das 4-Sterne+ Hotel Skiathos Palace in Koukounaries auf Skiathos bietet bei Buchung bis 30.04.2026 ein Special Offer mit kostenloser Halbpension. Der Vorteil gilt für den Reisezeitraum 01.05.2026 bis 31.10.2026 für alle Zimmerkategorien.
Weitere Infos zum Flex-Tarif in der Datei anbei. (red)
Springer Reisen: FLEX4YOU-Tarif
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Springer Reisen: FLEX4YOU-Tarif
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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23 April 2026
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