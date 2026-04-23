Springer Reisen bietet Flex-Tarif & Hotel-Specials für Griechenland

Mit FLEX4YOU bietet Springer Reisen Kund:innen die Möglichkeit bis 31 Tage vor Reiseantritt einmalig kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Der Tarif richtet sich dabei nach Produktgruppe und Reisepreis. Weiter Infos sind in der Datei anbei zu finden. Der konkrete FLEX4YOU-Tarif kann über die Buchungszentrale erfragt werden.

Gültigkeit & weitere Details

Der Flex-Tarif ist Teil des Griechenland-Charterprogramms mit der Fluglinie Avantiair und umfasst mehrere Ziele ab Graz inklusive attraktiver Frühbucherangebote in ausgewählten Hotels. Der Abschluss des Tarifs muss am Tag der Buchung der Pauschalreise erfolgen. Der Buchungszeitraum gilt bis 31.05.2026, der Reisezeitraum bis 31.10.2026.

Charterprogramm mit Avantair:

Paros – ab/bis Graz, 23.05.–26.09.2026, wöchentlich immer samstags

Naxos – Flug nach Paros + 20-minütiger privater Bootstransfer nach Naxos

Skiathos – ab/bis Graz, 15.05.–25.09.2026, wöchentlich immer freitags

Alonissos & Skopelos – Flug nach Skiathos und weiter mit Schiffstransfer nach Alonissos und Skopelos

Karpathos - Flug ab/bis Graz, 19.05. – 29.09.2026, wöchentlich, dienstags mit Eurowings

Hotel-Specials mit Frühbuchervorteilen

Ergänzend zum Flugprogramm stehen in ausgewählten Hotels Frühbucherangebote zur Verfügung. Das 4-Sterne Marpunta Resort auf Alonissos bietet 10% Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31.05.2026, gültig für den gesamten Reisezeitraum und alle Zimmerkategorien. Für Kinder gilt bei Buchung bis 30.04.2026 eine Frühbucherpauschale ab 199 EUR (ausgenommen Webhotelier-Angebote).

Im 4-Sterne Hotel Dome Island Skiathos in Troulos auf Skiathos gilt ebenfalls eine Kinderfrühbucherpauschale ab 199 EUR bei Buchung bis 30.04.2026.

Das 4-Sterne+ Hotel Skiathos Palace in Koukounaries auf Skiathos bietet bei Buchung bis 30.04.2026 ein Special Offer mit kostenloser Halbpension. Der Vorteil gilt für den Reisezeitraum 01.05.2026 bis 31.10.2026 für alle Zimmerkategorien.

Weitere Infos zum Flex-Tarif in der Datei anbei. (red)