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SIRO Boka Place bietet HYROX-Trainingsprogramme
Das Fitness- und Lifestyle-Hotel in Montenegro erweitert sein Angebot um gezielte Kurse für das internationale Wettkampfformat.
Das SIRO Boka Place in Tivat baut sein Fitnessangebot weiter aus und integriert spezielle Trainingsprogramme für das Wettkampfformat HYROX. Wie das Unternehmen mitteilte, richtet sich das Angebot sowohl an Einsteiger:innen als auch an ambitionierte Athlet:innen und Teams, die sich gezielt auf Bewerbe vorbereiten möchten. Zum Einsatz kommen unter anderem funktionelle Trainingsflächen, individuelles Coaching sowie maßgeschneiderte Programme im Fitness Lab und im Bereich Destination Fitness.
HYROX gilt als standardisierter Fitness-Wettkampf, der Kraft, Ausdauer und mentale Belastbarkeit kombiniert. Der Ablauf besteht aus einer festen Abfolge von Laufeinheiten und funktionellen Übungen, wodurch Leistungen international vergleichbar sind. Entwickelt wurde das Format in Deutschland und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem globalen Trend im Fitnessbereich entwickelt.
Vorbereitungscamp an der Adriaküste
Als Fitness- und Lifestyle-Hotel bietet das SIRO Boka Place gezielte Voraussetzungen für die Vorbereitung auf HYROX-Wettkämpfe. Das Angebot umfasst spezialisierte Kurse, funktionelle Trainingszonen sowie Personal Coaching und wird durch Mobility Sessions und Recovery Treatments ergänzt. Die Trainingsinfrastruktur wird durch ein ganzheitliches Konzept ergänzt, das sowohl Leistungsaufbau als auch Regeneration berücksichtigt.
Einrichtungen wie das Recovery Lab bieten gezielte Anwendungen zur Erholung nach intensiven Einheiten. Ergänzend stehen ein Outdoorpool sowie eine Dachterrasse zur Verfügung, die Möglichkeiten zur aktiven Entspannung und Regeneration schaffen. Die Lage zwischen Berglandschaft und Adriaküste ist Teil des Trainingsumfelds und richtet sich an Gäste, die sich gezielt auf Wettkämpfe vorbereiten möchten. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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