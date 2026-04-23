Oceania Cruises stellt heute die Neupositionierung der bisherigen Oceania Nautica im Rahmen des Markenprogramms OceaniaNEXT vor. So wird das Schiff im Zuge einer umfassenden Überarbeitung in Oceania Aurelia umbenannt und ab Ende 2027 als Entdeckerschiff für längere Reisen eingesetzt. Künftig wird die Oceania Aurelia für unter 500 Gäste ausgelegt sein und insbesondere auf längere Aufenthalte an Bord ausgerichtet. Geplant sind aktuell unter anderem Weltreisen in den Jahren 2028 und 2029 sowie mehrere Grand Voyages. Laut Reederei stehen bei der Neugestaltung vor allem großzügige Raumkonzepte und eine clubähnliche Atmosphäre im Fokus.

Mehr Suiten und erweitertes Angebot

Insgesamt wird das Schiff über 238 Unterkünfte verfügen, davon 179 Suiten. Die Mehrheit bietet mehr als 27m² Wohnfläche, einzelne Kategorien erreichen bis zu 93m². Neben überarbeiteten Owner’s-, Vista- und Penthouse-Suiten werden auch neue Kategorien wie Oceania Suites und Horizon Suites eingeführt. Ergänzt wird das Angebot durch Oceanview- und Inside-Kabinen. Ein Teil der Suiten ist mit separaten Wohn- und Essbereichen sowie Butler-Service ausgestattet.

Auch das kulinarische Angebot wird angepasst: Die Restaurants an Bord – darunter Grand Dining Room, Polo Grill, Toscana, Terrace Café und Waves Grill – orientieren sich an den bereisten Destinationen. Neu vorgesehen sind unter anderem eine Bakery, eine Crêperie sowie zusätzliche Mixology-Angebote in der Founders Bar. Das Café Baristas wird künftig im Bereich Horizons integriert.

Darüber hinaus erweitert Oceania Cruises das Programm an Bord um Angebote zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung. Geplant sind unter anderem das Chef’s Studio für Kochworkshops, das Artist Loft für kreative Aktivitäten sowie das LYNC Digital Center mit interaktiven Formaten. Ergänzt wird das Angebot durch Vorträge von Gastredner:innen sowie einen unbegrenzten Zugang zur Aquamar Spa Terrace für alle Gäste. (red)