nicko cruises: Muttertagsaktion mit 50% Rabatt für Begleitpersonen

Der Stuttgarter Kreuzfahrtanbieter nicko cruises startet anlässlich des Muttertags eine zeitlich befristete Buchungsaktion. Bei Buchung einer Doppelkabine auf ausgewählten Fluss- und Hochseekreuzfahrten erhalten Reisende für die zweite Person einen Preisnachlass von 50%. Die Aktion gilt ab sofort und bis einschließlich 31.05.2026. Sonderaktion für Kurzentschlossene: Auf der Hochseekreuzfahrt von Kiel zum Nordkap und zurück vom 26.05. bis 09.06.2026 reist die Begleitperson sogar kostenfrei mit.

Gemeinsame Zeit schenken

Für alle, die nach einer besonderen Aufmerksamkeit zum Muttertag suchen, bietet nicko cruises eine entsprechende Aktion: Die Begleitperson erhält 50% Rabatt auf den Reisepreis. Die Aktion umfasst verschiedene Routen und Schiffskategorien im Fluss- und Hochseebereich und gilt bei Buchung einer Kabine mit Doppelbelegung.

Ausgewählte Fluss- und Hochseerouten

Im Flusssegment sind unter anderem Reisen auf der Donau mit den Schiffen MS Bellejour, MS Bolero, MS Maxima, MS Celina und MS Viktoria enthalten. Die Routen reichen von Kurzreisen über klassische Donaukreuzfahrten bis zu längeren Reisen Richtung Donaudelta. Auch Rheinreisen sind Teil der Aktion. Zum Einsatz kommen unter anderem die Schiffe MS Rhein Melodie, nickoSpirit und MS Rhein Symphonie. Die Routen führen unter anderem nach Rüdesheim, Straßburg und Amsterdam.

Im Norden umfasst das Angebot Reisen mit der MS Katharina von Bora auf Elbe und Ostsee sowie Hochseekreuzfahrten mit der Vasco da Gama ab Deutschland Richtung Skandinavien im September 2026. Die 15-tägige Reise entlang der norwegischen Küste vom 26.05. bis 09.06.2026 ist für Kurzentschlossene als besonderes Special buchbar: Die Reisebegleitung reist an diesem Termin kostenlos. Außerdem ist im Rahmen des Angebots die 19-tägige Kreuzfahrt von Kiel über die Shetland- und Westmännerinseln zu den Höhepunkten Islands buchbar.

Weitere Routen und Informationen zur Aktion unter: www.nicko-cruises.de/gemeinsam-sparen (red)