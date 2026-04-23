GTM 2026: Intensive Dialoge & hohe Abschlussquote

Die Deutsche Zentrale für Tourismus zieht nach dem 52. Germany Travel Mart, der von 19. bis 21. April 2026 in Oberhausen stattfand, eine positive Bilanz. Rund 200 akkreditierte Einkäufer:innen der internationalen Reiseindustrie trafen auf 165 touristische Unternehmen und Organisationen und vereinbarten über das Online-Buchungssystem etwa 4.500 Gesprächstermine.

94% der Teilnehmer:innen zeigten sich laut Vor-Ort-Befragung zufrieden oder sehr zufrieden mit der Veranstaltung. 98% konnten Geschäftsabschlüsse erzielen, 85% planen eine erneute Teilnahme.

Starke Plattform für Geschäftskontakte

Gastgeber des diesjährigen Events war die OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH. Unterstützt wurde der Germany Travel Mart von Lufthansa und Sixt als Premium-Partner. Petra Hedorfer erklärt dazu: „Gerade in der angespannten geopolitischen Situation hat sich der GTM ein weiteres Mal als starke Plattform für erfolgreiche Geschäftskontakte in unserer global vernetzten Branche bewiesen. Das haben uns die Vertreter:innen der internationalen Reiseindustrie aus über 30 Ländern in zahlreichen Gesprächen bestätigt.“

Zum Abschluss übergab Petra Hedorfer die Gastgeberrolle für den nächsten Germany Travel Mart symbolisch an Bremerhaven, wo das Branchenevent vom 29. Mai bis 2. Juni 2027 stattfinden wird. Michael Gerber sagt dazu: „Dass der Germany Travel Mart 2027 in dem Jahr nach Bremerhaven vergeben wird, in dem unsere Stadt ihr 200-jähriges Bestehen feiert, ist für uns Auszeichnung und zugleich Anerkennung unserer Arbeit. Gastgeber zu sein für den GTM unterstreicht die touristische Bedeutung Bremerhavens im Deutschlandtourismus. Als größte Stadt an der deutschen Nordseeküste sind wir ein attraktives Ziel im Städtetourismus und zugleich ein Magnet für Nordsee-Urlauber – vom Deutschen Auswandererhaus über das Klimahaus Bremerhaven bis zum Deutschen Schifffahrtsmuseum und dem kleinsten wissenschaftlich geführten Zoo Europas, dem Zoo am Meer.“ (red)